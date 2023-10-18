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港聞

港聞二

藏子彈稱護身符 越南漢囚兩年

【明報專訊】警方去年在深水埗截查一名持行街紙留港的越南籍男子時，在他身上檢獲一發子彈，男子警誡下稱在越南撿到該子彈並留作護身符。涉案23歲男被控一項無牌管有彈藥罪，他昨於區域法院認罪。暫委法官嚴舜儀考慮子彈一旦落入壞人手中對社會構成危險，判被告監禁兩年。

官憂落入匪手危害社會

被告NGUYEN Quoc Thien（現24歲）報稱無業，庭上透露他在越南出生，無黑社會背景。嚴官引述求情，提及被告的家人仍在越南，他因生意失敗被債主追打，故偷渡來港。

嚴官判刑時稱，無牌管有彈藥罪須處以阻嚇刑罰，加上涉案子彈性能良好，被告由越南將子彈運到香港，令案情更嚴重。被告無案底，亦無證據顯示他從中有任何得益或他會使用該子彈，然而他來港後隨身攜帶實彈，若丟失或賣出，「這一個致命的軍火落入壞人手中，便會對社會構成危險」，涉及極高潛在風險。嚴官以3年為量刑起點，因應被告認罪，減刑至兩年監禁。

控方案情指，2022年10月21日凌晨約1時許，警員發現被告進入基隆街216號後巷，上前截查時，在其褲袋發現一發7.62乘25毫米口徑彈藥，遂拘捕被告。被告在警誡下表示，在越南撿到該發子彈，並留作前往香港的護身符，後來忘記丟掉。警方經檢驗後，證實該彈藥是實彈，能使用與其口徑相同的火器發射。

【案件編號：DCCC 47/22】

相關字詞﹕行街紙 區域法院 越南 無牌管有槍械 實彈

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