明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

康體通下月轉新系統 停用3日交接

【明報專訊】康文署原定本月推出全新智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」，取代現有的「Leisure Link」。康文署昨宣布，新系統將延期至下月9日早上7時啟用，舊系統則於11月6日停用，3日交接期會暫停訂埸和用戶登記等服務。署方稱新系統登記不理想，逾21萬用戶中約10萬為舊用戶，佔活躍用戶不足一半。故決定延期送禮如智能手機等吸引登記。

舊用戶須重新登記 延期啟用送禮推廣

SmartPLAY用於預約場地、報名和付費，須實名登記以遏止炒場，現有Leisure Link用戶須重新登記。康文署總康樂事務經理（智能預訂應用）駱美美稱，新系統中文名沿用舊稱「康體通」，未來會加強推廣，預計明年可如期推出第二階段的團體用戶服務和游泳套票等功能。

場地繼續開放 櫃枱可訂埸

新舊系統會在11月6日至8日交接，其間SmartPLAY登記和訂場服務會暫停，駱表示遷移舊系統逾5000萬項資料需時，亦要報告核對和線上數據驗證、複檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常。場地會繼續開放供已預約者使用，市民另可到訂場櫃枱即場訂場。

早前康文署稱因足球場預訂炒賣相對嚴重，會率先試行抽籤分配天然及人造草地足球場預約，其後會有序擴展至其他特定康體設施。駱稱 ，11月16日或之前用場預約安排不變，之後的5日（17至21日）用場則有過渡安排，改為經新系統以先到先得方式接受7日內預約。11月22日起用場，則經新系統於14至20日前遞交抽籤預約，剩餘場地再以先到先得分配。

此外，11月1日起，個人預訂補場安排將會取消，如已預訂的設施未能提供使用，只可辦理退款。至於硬地足球場的抽籤安排將稍後公布，詳情可瀏覽SmartPLAY網頁。

SmartPLAY網頁：www.smartplay.lcsd.gov.hk

相關字詞﹕康體場地 康體通 康文署

上 / 下一篇新聞

「劣質劏房」研定義 訂政策取締 另擬改善育兒戶環境 議員促增上樓途徑
「劣質劏房」研定義 訂政策取締 另擬改善育兒戶環境 議員促增上樓途徑
劏房童洗衣機上跳舞跌倒撞牀 母睹瘀傷「心痛又無奈」
劏房童洗衣機上跳舞跌倒撞牀 母睹瘀傷「心痛又無奈」
21童染流感嚴重併發5死 七成半無接種
21童染流感嚴重併發5死 七成半無接種
區選提名首日88報名 5區超議席數 自由黨7人參選 宋芝齡戰灣仔否認「空降」
區選提名首日88報名 5區超議席數 自由黨7人參選 宋芝齡戰灣仔否認「空降」
民協郭偉誠參選未有提名 指言之尚早
民協郭偉誠參選未有提名 指言之尚早
細黨方國珊馬志恆 稱爭提名不難
細黨方國珊馬志恆 稱爭提名不難
麥美娟：不應單看投票率 地區治理最重要
麥美娟：不應單看投票率 地區治理最重要
涉推銷強積金未註冊 朱江瑋被捕 8月街站稱免費法律諮詢 警搜團購及在囚支援平台
涉推銷強積金未註冊 朱江瑋被捕 8月街站稱免費法律諮詢 警搜團購及在囚支援平台
非本地生限額擬倍升 八大多校稱有序增收
非本地生限額擬倍升 八大多校稱有序增收
涉女排賽噓國歌不站立 青年被控
涉女排賽噓國歌不站立 青年被控
涉網上發300煽動信息 中年漢被捕
涉網上發300煽動信息 中年漢被捕
同志公屋居屋平權 房會上訴駁回 判決意味同性伴侶或納入房策夫婦家人定義
同志公屋居屋平權 房會上訴駁回 判決意味同性伴侶或納入房策夫婦家人定義
事主望房會不再上訴 嘆亡夫未能見證勝訴
事主望房會不再上訴 嘆亡夫未能見證勝訴
藏子彈稱護身符 越南漢囚兩年
藏子彈稱護身符 越南漢囚兩年
事後丸消炎藥同服 港大：避孕效果更佳
事後丸消炎藥同服 港大：避孕效果更佳
稱掛貓屍傳統儀式 退休貓主3印傭被捕
稱掛貓屍傳統儀式 退休貓主3印傭被捕
翻艇獲救折返尋失物再出事 釣魚漢衝浪男救起再遇溺男子
翻艇獲救折返尋失物再出事 釣魚漢衝浪男救起再遇溺男子
疑家庭問題學業壓力 兩中一生墮樓
疑家庭問題學業壓力 兩中一生墮樓
衛署上門 王詩雅稱「阻住瞓覺」拒查
衛署上門 王詩雅稱「阻住瞓覺」拒查
前男警燙童案 延誤帶女求醫母虐兒罪成 官斥卸責「辱常識良心」
前男警燙童案 延誤帶女求醫母虐兒罪成 官斥卸責「辱常識良心」
灣區熱搜：2D照片製3D作品 塑各地特色影像 港藝術家跨界探 藝術價值 灣區文化
灣區熱搜：2D照片製3D作品 塑各地特色影像 港藝術家跨界探 藝術價值 灣區文化
灣區熱搜：內地展示平台較多 惠及藝術政策偏少
灣區熱搜：內地展示平台較多 惠及藝術政策偏少
【Emily】周日單車節 退役李慧詩一日鬥兩場 國際1.1級公路賽復辦 尖沙嘴設觀衆席
【Emily】周日單車節 退役李慧詩一日鬥兩場 國際1.1級公路賽復辦 尖沙嘴設觀衆席
【Emily】保良局145年展 回顧保護孤寡貢獻
【Emily】保良局145年展 回顧保護孤寡貢獻
【Emily】樂齡科技評估基地啟動 孫玉菡試玩
【Emily】樂齡科技評估基地啟動 孫玉菡試玩
【Emily】謝展寰推廣綠色殯葬 「點解執著搵地方擺骨灰」
【Emily】謝展寰推廣綠色殯葬 「點解執著搵地方擺骨灰」
【Emily】鄒幸彤有意區選「牆內投票」
【Emily】鄒幸彤有意區選「牆內投票」
【Emily】立會議員加薪1.9% 每月10.6萬
【Emily】立會議員加薪1.9% 每月10.6萬