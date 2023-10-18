康體通下月轉新系統 停用3日交接

舊用戶須重新登記 延期啟用送禮推廣

SmartPLAY用於預約場地、報名和付費，須實名登記以遏止炒場，現有Leisure Link用戶須重新登記。康文署總康樂事務經理（智能預訂應用）駱美美稱，新系統中文名沿用舊稱「康體通」，未來會加強推廣，預計明年可如期推出第二階段的團體用戶服務和游泳套票等功能。

場地繼續開放 櫃枱可訂埸

新舊系統會在11月6日至8日交接，其間SmartPLAY登記和訂場服務會暫停，駱表示遷移舊系統逾5000萬項資料需時，亦要報告核對和線上數據驗證、複檢所有系統設備，包括網絡安全保護設備，以確保新系統運作正常。場地會繼續開放供已預約者使用，市民另可到訂場櫃枱即場訂場。

早前康文署稱因足球場預訂炒賣相對嚴重，會率先試行抽籤分配天然及人造草地足球場預約，其後會有序擴展至其他特定康體設施。駱稱 ，11月16日或之前用場預約安排不變，之後的5日（17至21日）用場則有過渡安排，改為經新系統以先到先得方式接受7日內預約。11月22日起用場，則經新系統於14至20日前遞交抽籤預約，剩餘場地再以先到先得分配。

此外，11月1日起，個人預訂補場安排將會取消，如已預訂的設施未能提供使用，只可辦理退款。至於硬地足球場的抽籤安排將稍後公布，詳情可瀏覽SmartPLAY網頁。

SmartPLAY網頁：www.smartplay.lcsd.gov.hk