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港聞

港聞二

事主望房會不再上訴 嘆亡夫未能見證勝訴

【明報專訊】涉及同志居屋同住權的司法覆核案，申請人一欄有兩個名字，包括吳翰林（Edgar），以及代為訴訟的丈夫李亦豪（Henry）。訴訟4年，Edgar患上憂鬱症去世，Henry為亡夫繼續爭取。Henry昨表示感激上訴庭判決，亦衷心希望房委會不會上訴，讓亡夫得到安息。

Edgar和Henry於2017年在英國結婚，其後房委會收到匿名信，投訴Henry入住Edgar租住的公屋單位。兩人最終搬出公屋，期望以「綠表」購入居屋之後，可以安心同居。由於房委會不承認同性婚姻關係，Henry無法加入Edgar的居屋單位成為住客，衍生本宗司法覆核。Edgar生前接受本報訪問，稱居屋單位是兩人「最貼身的地方」，兩人一起供樓和做裝修，分享彼此的生活。

稱兩人只是希望合法在家生活

Henry昨透過帝理律師行發稿表示，他和Edgar一直只希望合法生活在自己的家，「這是香港許多已婚人士的共同心願，但可悲的是，房委會基於性傾向的理由殘酷地否定了我們這個心願」。Henry稱案件讓他痛苦地想起，Edgar已經不能見證這一切，「我們無法再一起生活」。

帝理律師行亦表示，歧視不止令性小眾蒙受法律及經濟上的不公義，亦會對他們造成不可逆轉的心理創傷，並呼籲政府及相關機構主動採取行動，尊重基本人權，包括免受性傾向歧視的權利。

相關字詞﹕上訴庭 房委會 居屋申請 同志平權

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