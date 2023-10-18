同志公屋居屋平權 房會上訴駁回 判決意味同性伴侶或納入房策夫婦家人定義

房會稱研究判辭決定跟進

兩宗司法覆核之中，公屋案件的申請人為Nick Infinger，房委會以不符合夫婦定義為由，拒絕他和丈夫的公屋申請。居屋案件的申請人為吳翰林和其丈夫李亦豪，房委會不承認二人為家庭成員和配偶關係，李無法免補地價之下，成為吳的居屋單位住客。房委會回覆查詢表示，正仔細研究判辭以作出適當的跟進行動。根據紀錄，房委會接獲一宗由同性婚姻配偶以「一般家庭」身分提交的公屋申請，以及一宗要求將同性配偶加入為資助出售單位家庭成員的申請。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，房委會是否上訴仍是未知之數，而一旦政府承認同性伴侶關係，不止影響公屋和居屋政策，亦會影響綠置居、房協、市建局單位和房屋業權繼承等範疇，難以評估判決對於房屋供應的影響。

婚姻平權協會活動經理梁苡珊表示，由於涉及官司，同性伴侶以往未必考慮申請公屋和居屋，「但不代表他們無需要，他們一樣有房屋問題」，稱並非人人能負擔私樓。梁表示，終院早前在「岑子杰案」裁定，未確立替代框架承認同性伴侶關係屬違憲，特區政府應該直接承認同性婚姻和保障同志的所有權利，減低司法覆核申請人承受的壓力。

房會爭議房屋供應「零和遊戲」

稱異性夫婦可購單位將減

根據判辭，房委會提出兩方面上訴論點（見表），其一是房委會排除同性伴侶申請公屋、「加名」成為居屋住客的規定，早於1997年回歸前已經存在，因此受《基本法》保障。房委會形容房屋供應有如「零和遊戲」，一旦單位分配予某些人，將減低單位供應；至於居屋政策若然被挑戰，將減少異性伴侶可以購買的居屋單位。

上訴庭強調，即使批准同性伴侶加入輪候公屋，亦不會影響異性伴侶的社會福利，只會影響他們的平均輪候時間。而政策和法例從來沒有保障異性伴侶輪候公屋的時間，與「零和遊戲」無關。居屋方面，上訴庭稱房委會的說法屬臆測和轉移視線，現時無證據支持更改購買居屋的配偶政策，將如何影響房屋供應。

上訴庭指說法臆測轉移視線

房委會亦質疑，原審法官錯誤將同性伴侶和異性伴侶類比，從而評估房屋政策對同性伴侶構成歧視。房委會認為，本港房屋政策旨在鼓勵組織傳統家庭，同性伴侶不能像異性伴侶一樣養育子女，公屋和居屋政策應該從促進人口增長出發，優先考慮異性伴侶。

上訴庭反駁，稱同性伴侶或異性伴侶出於經濟需要申請公屋，兩者無實質分別。雖然政府鼓勵市民成家立室，但異性伴侶可以因為年齡和健康原因，拒絕生兒育女，同性伴侶亦可以透過人工受孕和領養等方式養育子女。上訴庭認為，原審裁定房委會差別對待同性和異性伴侶的判決無誤，遂駁回房委會的上訴，房委會須支付訟費。

【案件編號：CACV81/20、362/21】