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港聞二

【Emily】黃應士：AI工具唔識自主思考 無損新聞業價值

【明報專訊】人工智能（AI）對人類社會嘅影響愈來愈大，新聞業亦唔例外，浸大傳理學院新聞系噚日舉辦研討會探討新聞業點樣迎接AI同急速轉變嘅政治經濟環節，有「香港新聞教父」之稱嘅資深新聞工作者黃應士同3名浸大新聞工作者訪問學人都有出席。黃應士話「人工智能是工具（AI is tool）」，強調AI唔會自主思考，新聞始終有自身嘅價值。

話AI分析基於搜索引擎 事實核查靠記者

有學生關注AI係咪可以用喺事實核查，黃應士話事實核查應該由記者完成，而AI分析結果係基於搜索引擎，非完全可靠。其中一名訪問學人、BBC中文部資深記者及編輯伍江川就話，AI喺技術上係可以做到核實，因為有龐大數據庫，比如可以即時分析一張圖片來自何時何地，但如果涉及政治、道德等複雜議題，AI可能就較難回答，例如難回答以巴衝突應由邊個負責。

亦有學生關注AI衝擊下記者點樣可以保持自身價值。伍江川就話，AI暫時唔能夠代替人做訪談，亦難以解構複雜、涉及政治同道德嘅議題，例如墮胎議題。另一訪問學人、明報國際組編輯主任洪金法亦強調「新聞嘅核心始終係人」，做關鍵決策嘅始終係人；佢深信「新聞是歷史的初稿」，認為AI對新聞業嚟講係機遇同挑戰並存，新聞工作者可以利用AI分析數據，強調要「擁抱AI」，當佢係工具，同時亦要保持人類特有嘅思考、道德操守同批判思維。

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