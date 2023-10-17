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【Emily】面對區改 有資深議員唔選 深水埗伍月蘭：要索三會提名違宗旨

【明報專訊】區議會選舉報名提名期今日展開，大黨派如民建聯、工聯會已預告，參選人已攞齊「三會」成員提名，今日搶閘報名。不過，區議會改制，唔少現任議員都感到意興闌珊，公布唔會爭取連任，唔少係資深議員，當中深水埗區議會副主席伍月蘭表明，要向「三會」嘅人索取提名違背佢從事地區工作直接面向選民嘅宗旨；大埔區議員劉勇威更已經拎埋行李外遊數周。

伍月蘭噚日喺社交媒體話，自己喺深水埗服務20幾年，由早期協助美孚街坊成立法團，到近兩屆當選區議員（美孚中選區），今屆做埋副主席。佢話過去4年經歷社會變遷，又有親人離世，團隊嘅年輕人辭職，但佢選擇繼續完成今屆任期，「不負選民的付託」。佢話唔少街坊連日來問佢連任意向，有人想佢能做「留下來的人」，但佢話深思後，認為區議員已難發揮監察政府嘅角色，決定唔會競逐連任。

另一區議會副主席、屯門區嘅黃丹晴，做咗一屆就要結束議會生涯。佢話唔少街坊鼓勵佢參選，但佢話，「沒有三會成員主動接觸小弟，沒有了提名又怎樣參選呢？」雖然如此，黃丹晴話如果佢認為值得支持嘅人可以入閘，會祝福佢哋，「畢竟我始終認為都需要有人留下，畢竟我們留下在香港，仍然要在香港生活」。

話區會停見官難 大埔劉勇威外遊

大埔區議員劉勇威就話，由於踏入選舉期，區議會暫停運作，同官員接觸都難，既然如此，佢外遊數周，但議員辦事處仍然運作。

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