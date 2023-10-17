港每4成年死者1關敗血 學者：治療10年無進步

未來細菌抗藥力升 情况恐惡化

研究分析2009至2018年本港公院逾1300萬住院病例，發現敗血症發病率每年平均增加2.8%，死亡率則每年平均增1.9%。凌若崴認為，數據呈上升趨勢原因包括病人老齡化，出入醫院頻率變高，感染及出現併發症風險增加，又強調死亡率呈升勢意味10年間針對敗血症的治療無明顯進步。

凌若崴續稱，細菌抗藥性升高亦是數據呈上升趨勢原因，因現時敗血症治療仍主要使用抗生素，而細菌抗藥性高，意味抗生素藥效弱；未來隨着抗藥性升高，敗血症情况會愈加嚴重。

新冠、流感可致 病徵迷糊寒顫呼吸促

凌亦稱，研究反映過往研究低估本港敗血症負擔。他說大部分研究利用病人出院資料紀錄庫或死亡證中代碼，以評估敗血症對當地社會影響，但基於代碼的研究準確度不高，今次研究則基於電子病歷數據，據病歷臨牀內容評估有否敗血症，包括有否抗生素治療、是否出現感染及器官衰竭等，會更準確客觀。

研究已在國際醫學期刊《臨牀感染疾病雜誌》（Clinical Infectious Diseases）發表。凌稱及時治療是關鍵，敗血症病徵包括神志不清、寒顫、排尿減少、嚴重呼吸短促等，公眾應多留意病徵並盡早求醫。他又提醒感染新冠和流感皆可能出現敗血症，本港面臨新冠及流感夾擊，若患者出現相關症狀，應盡早求醫。

程先生今年6月底開始咳嗽、發燒，起初「睇輕咗病」，亦不了解敗血病徵，半個月後惡化至呼吸困難才到威院求醫，「個肺已經有一半係白色」，經診斷為退伍軍人桿菌引發的肺炎導致敗血症，4個器官衰竭。他憶述，甫入院便昏迷約4日才恢復意識，形容「鬼門關檻過」，希望以自身經歷提醒更多人。