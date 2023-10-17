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港聞

港聞二

消防車撞斃單車漢 司機將爭議遇強光

【明報專訊】3年前一輛消防車於白沙灣對開西貢公路直撞前方單車，騎單車美籍男子捲入車底不治，涉事消防車司機被控危險駕駛引致他人死亡罪，昨於觀塘裁判法院受審。辯方將爭議被告駕駛期間被強光射入眼睛，被告亦不知自己患上早期青光眼，致視力受損。涉事消防車主管稱，被告於意外約15分鐘後反映頭暈不適。

根據控辯雙方承認事實，被告姚志明（現年56歲）2020年12月6日下午1時駕駛升降台消防車，沿西貢公路駛往九龍方向。在路面騎單車的美籍哥倫比亞男子Restrepo Benjamin（終年60歲）不治，死於身體多處受傷。辯方庭上透露，稍後將傳召辯方專家，證明被告受強光影響下駕駛，以及他患有乾眼症和早期青光眼，案發時未知患病。

控危駕 辯方：案發未知早期青光眼

控方傳召涉事消防車主管、時任消防總隊目陳紫峰作供，陳當日帶領同袍完成攀山拯救行動，由被告駕車帶各人返消防局。當駛至白沙灣教堂公廁附近，陳感覺消防車微微轉左，撞上一輛停泊避車處的私家車；消防車沒即時停下，而是撞向前方防撞欄，直至剷上行人路始停車。陳紫峰和同袍下車檢查，才發現死者位於車底。隔了約15分鐘，被告向陳反映頭暈不適。

煞車顯示器失靈 消防車主管稱不知

辯方引述黑盒驗車報告表示，涉事消防車一切信號正常，唯獨煞車顯示器信號失靈，問陳紫峰是否知情。陳表示不知道，當時感覺不到被告曾煞車；若早知煞車信號不正常，他不會派遣該消防車出動，會安排工程部門驗車。

另一控方證人、的士司機廖建偉表示，當時駛經涉事路段，見到皮膚黝黑的男子騎單車緩緩上斜，其後他爬頭越過單車男。不久，廖聽到一聲巨響，從倒後鏡目擊消防車撞上行人路。廖表示，該路段不是單車訓練勝地，無留意單車男有否戴頭盔。聆訊今續。

【案件編號：KTCC920/21】

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