港芭遭入侵 料泄個人資料

檔案遭黑客加密 未能確認內容

港芭昨表示，其網絡系統近日遭勒索軟體入侵，導致內部電腦系統遭非法讀取，並確認部分資料被入侵者非法讀取，稱「當中或許包括個人資料及港芭內部資料，但由於檔案被勒索軟體加密，我們未能完全確認被讀取的資料內容」。港芭稱，暫未收到網絡入侵者的勒索或威脅將資料外泄的信息，已就事故向個人資料私隱專員公署通報和通知警方。私隱署回覆稱，昨日接獲通報，已按程序展開循規調查。本報亦就事件向警方查詢，正待回覆。

港芭稱，發現事故後立即內部調查，並聘用網絡安全專家評估資料外泄的程度及採取緊急應對措施。港芭亦表示，理解事故可能令人擔憂及帶來變數，並向合作伙伴、客戶和持份者保證，將在整個過程中保持透明和坦誠溝通，現正與執法機構及相關政府部門緊密聯繫。

消委遭勒索：暗網未見相關資料

另外，消委會電腦系統上月遭黑客入侵及勒索，當時強調絕不交付贖金。消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，一直有密切監察「暗網」，截至昨日沒有發現有相關資料泄漏，後續工作包括鑑證等仍然繼續。至於內部及公眾服務等已回復正常。