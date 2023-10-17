美容紋身投訴倍增 嚴重者損視力燒傷

有事主紋眼線割傷眼角膜

消委會總幹事黃鳳嫺表示，針對傳統紋身的投訴數字相較穩定，近3年半只有約18宗，惟有關美容紋身（又稱永久化妝）的投訴在同期多達80宗，個案涉款金額由數千至數萬元不等。

黃呼籲消費者勿低估永久化妝的風險，指有多個消費者接受紋眼線服務後，出現疼痛、視力模糊及無法視物等情况，求醫後才知眼角膜被割傷，嚴重者甚至影響視力。

紋身藥水含重金屬 可致癌

消委會曾接獲投訴者稱在美容店首次紋唇，但美容師忽略對敏感體質人士可能造成的影響，事主後來出現發燒、唇紅腫和疼痛等嚴重過敏反應；另有消費者接受激光去除紋身後，皮膚出現水泡，短時間內無法屈曲雙手，事後經醫生證實為二級燒傷。

消委會宣傳及社區關係小組主席蕭景威引述海外研究指出，不少紋身墨水含汞、鉛、鎘及砷等重金屬，黑色和啡色紋身墨水較常檢出多環芳香烴（PAHs），當中不少是潛在致癌物質；橙色或紅色墨水常檢出初級芳香胺（PAA），可改變人體DNA結構，並引發癌症與其他病變。

（消委報告）