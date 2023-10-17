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港聞

港聞二

攝鈣飲125杯椰子奶 相當一杯牛奶 豆奶杏仁奶須飲6杯

【明報專訊】植物奶作為素食者或乳糖不耐症患者的牛奶替代品，其營養價值卻未必能取代牛奶。消委會在市面蒐集了39款預先包裝植物奶樣本，發現椰子奶營養含量最低，若沒有添加鈣或蛋白質，須分別飲用約125杯及34杯椰子奶，才能攝取相等於1杯低脂奶的營養值。

消委會提醒市民，若希望以植物奶代替牛奶，應細閱營養標籤，並根據身體需要，選擇適合的營養增強產品，同時從其他膳食攝取足夠蛋白質、鈣及不同維他命。

豆奶蛋白高 部分超牛奶

消委會蒐集的植物奶樣本包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶，以及各5款椰子奶和米奶。各款樣本中，椰子奶和米奶的平均蛋白質含量最低，每100毫升只有分別0.1克及0.19克蛋白質；12款豆奶的平均蛋白質含量為3.26克，接近低脂奶的3.37克，當中6款較低脂奶更高。消委會提醒，若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，需飲用約5杯才攝取到1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，椰子奶更需飲用約34杯。

鈣方面，有23款樣本沒額外添加鈣，以一杯240毫升低脂奶能提供約300毫克鈣為例，若要攝取同等值鈣，豆奶或杏仁奶要飲約6杯，椰子奶則要飲125杯。

1/3植物奶不含維他命B2

至於維他命B2，沒有列出添加量的樣本亦檢出每100毫升含0至0.035毫克不等，但有12款完全檢不出含維他命B2；另外，有兩款椰子奶聲稱添加了維他命D，但測試卻沒檢出，分別為「UFC Velvet Coconut Milk Drink-Unsweetened」及「Dream Coconut Drink Unsweetened」。

消委會稱，可能因標籤資料出錯，或與植物奶不時出現分層情况、有沉澱物在包裝底部有關。

六成樣本不符營養標籤

消委會亦發現10個樣本含金屬污染物「鎳」，包括8款豆奶及2款燕麥奶，含量介乎每公斤0.23至1.08毫克，若以含量最高的樣本計，一個60公斤成年人每天飲用3杯才有健康風險。

消委會指出，超過六成樣本標示的營養標籤與檢測結果不符，涉及13款樣本的鈣、維他命B2或維他命D成分，相關資料已交食安中心跟進。食安中心表示，調查發現有3款產品涉違反相關標籤規例，已提出檢控，6款已沒有在市場出售。

（消委報告）

相關字詞﹕植物奶 消委會

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