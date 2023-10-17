29朱古力含鎘 一超標17%可損腎 有標籤糖脂肪含量失實 食安提控

9樣本鎘含量符歐盟標準

消委會指出，由於本港未有設定朱古力重金屬限量，故參考歐盟規例，測試發現20款黑朱古力樣本的鎘含量由每公斤0.039至0.937毫克不等，當中「Amedei Blanco De Criollo Extra Dark Chocolate 70%」檢出0.937毫克鎘，超出歐盟規定上限（0.8毫克）17.1%；9款牛奶朱古力檢出的鎘含量均符合歐盟標準，每公斤含0.009至0.092毫克鎘不等。

消委會指出，鎘在工業上用途廣泛，若動植物居住或生長環境的土壤、空氣、水域受到鎘污染，鎘就會在食物鏈中積累傳遞，長期進食鎘含量高的食物可能損害腎臟。

全部樣本含鉛砷 未超標

另外，全部黑朱古力樣本亦檢出重金屬「鉛」、9款檢出重金屬「砷」；另有5款牛奶朱古力樣本檢出鉛，全部樣本的鉛及砷含量均沒有超出中國國家標準設定的上限。

Millésime飽和脂肪高標示129%

消委會引述食安中心風險評估指出，所有朱古力樣本在正常食用情况下，不會影響健康，亦符合本港法例要求。

消委會發現，有部分樣本檢出的糖、總脂肪及飽和脂肪含量較其營養標籤顯示高。20款黑朱古力樣本中，有3款檢出的糖含量較其營養標籤顯示的數值高出超過20%，分別為「ROYCE'」、「Galler」及「Food Nation」樣本。

脂肪含量方面，「Millésime」樣本總脂肪含量或飽和脂肪含量均為各樣本中最高，而檢出量亦較其標示數值分別高23%及129.3%；「Domori」及「Lucullus」樣本檢出的飽和脂肪含量，則較標示分別高80%及34.4%，超出食安中心設定的容忍上限。

建議成人食量限每周百克

食安中心表示，發現一個產品涉嫌違反相關標籤規例，已提出檢控並會跟進；另有4個產品已不在市場出售，其他相關產品亦作檢測，其中一個結果合格，其餘結果待定。消委會提醒消費者，食朱古力要適可而止，以成人為例，每星期不應食超過100克。

明報記者

（消委報告）