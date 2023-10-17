調查：港今年平均加薪3.8%灣區5.5% 逾六成港企料明年4.1%

人力資源管理學會與內地人力資源企業「中智公司」在今年首3季調查香港209間公司，涉及超過13萬名僱員，以及大灣區城市384間公司，涉及超過15萬名僱員。

98.6%受訪的香港機構表示，今年有加薪，平均加薪3.8%，調整幅度主要按業績表現、僱員個人表現及市場薪酬調整幅度而定。

平均花紅1.04月薪 遜去年

至於花紅方面，41.8%公司設有固定花紅制度，平均金額相當於1.04個月基本薪酬，稍低於去年調查的1.09個月。62%機構稱明年會加薪，展望平均加薪4.1%。

大灣區受訪機構方面，71%稱今年加薪，平均加幅5.5%，以研發及技術人員加薪幅度最高，達7.3%。

人力資源管理學會會長孔于人表示，受環球經濟影響，香港營商氣氛趨向保守及謹慎，人才荒短缺情况仍然嚴重；他又稱僱主要多管齊下，包括提供彈性工作時間及良好辦公環境，藉此吸引及留住人才。

（反修例風暴）