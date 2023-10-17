涉紀念8．31衝突擲物 兩男否認暴動

警長稱曾持槍戒備 感「人多勢眾」駛離

21歲侍應廖敬軒及27歲客戶服務員杜家駿均否認2020年2月29日在旺角彌敦道近山東街交界參與暴動。

警長陳斌供稱，案發當晚從太子警察體育遊樂會駕警察私家車前往旺角，同行另有兩輛私家車。他指示威者以雜物堵路，其前方兩車內的警員下車追截，他留在車內，及後示威者用竹枝、磚頭扔向警車，陳遂下車警告並持槍戒備。惟人群繼續擲雜物，陳因示威者「人多勢眾」故返回車內駛離，及後發現車頂、車身等遭破損凹陷。

督察：警告無效圍捕77人

高級督察余承豐供稱，當晚10時許他被派駐到旺角警區執勤，當時已透過上級得知現場有破壞社會安寧的事件，包括堵路、焚燒鐵馬、破壞商舖等。余隨後與同袍沿彌敦道南行線掃蕩示威，約有150名示威者聚集，以粗言穢語辱罵警方、照雷射筆等，警方警告無效下圍封並查問約百多人，最終拘捕本案兩名被告等77人。

控辯雙方承認事實指出，首被告被捕時身穿灰色長袖衛衣、黑色長褲及運動鞋，身上另有10毫升生理鹽水；次被告被捕時身穿黑色外套、間條T恤、灰色長褲及運動鞋。二人被捕過程均沒爭議。

【案件編號：DCCC 465/22】

（反修例風暴）