官斥威脅報道 審計員連登煽襲TVB記者囚10月

新聞自由重要 罪責嚴重

被告范仕文被控於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。辯方求情稱，被告案發時不滿TVB報道手法，低估法律後果，他因案辭職，將來或不能如願成為會計師。辯方亦稱被告只在兩則帖文留言，各只得到一個回應，且他並非知名人物，影響力有限。

暫委法官崔美霞判刑表示，涉案兩則帖文發布時正值反修例社會事件，TVB記者和一眾傳媒不時要在暴力現場採訪。被告分別在帖文留言稱「唔使分咁細，成個TVB新聞部見一個打一個」和「我不嬲都認為要打斷班X街手手腳腳」，而帖文沒有設為私人瀏覽，互聯網的傳播速度快、範圍廣，閱覽者不乏同樣不滿TVB的人，可能令他們情緒升溫，一觸即發。

回應者少 官指非唯一考量

崔官同意被告留言得到的回應少，但數量並非唯一考慮因素，案件不針對警方亦非減刑理由。崔官續指被告以其個人見解衡量TVB新聞報道，討論如何辨認採訪車，提議並鼓勵他人向前線記者施襲，毋須只針對高層，不為社會所容忍。兩罪非單一事件，崔官分別以監禁7個月和10個月為量刑起點，被告無具體執行計劃，最終無人受襲，考慮案發時間相近、性質類同，兩罪同期執行。

【案件編號：DCCC 435/22】

（反修例風暴）