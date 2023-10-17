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港聞

港聞二

官斥威脅報道 審計員連登煽襲TVB記者囚10月

【明報專訊】現年29歲的審計員於反修例運動期間於連登討論區發布留言，煽惑他人傷害無綫電視（TVB）新聞部職員。他否認煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害兩罪，經審訊後被裁定罪成，昨在區院被判入獄10個月。法官批評被告提議並鼓勵他人向前線記者施襲和向新聞部施壓，意圖令記者「笠水」不敢報道或影響報道方向，罪責和案情嚴重，官亦強調新聞自由是社會重要一環。

新聞自由重要 罪責嚴重

被告范仕文被控於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港煽惑他人襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。辯方求情稱，被告案發時不滿TVB報道手法，低估法律後果，他因案辭職，將來或不能如願成為會計師。辯方亦稱被告只在兩則帖文留言，各只得到一個回應，且他並非知名人物，影響力有限。

暫委法官崔美霞判刑表示，涉案兩則帖文發布時正值反修例社會事件，TVB記者和一眾傳媒不時要在暴力現場採訪。被告分別在帖文留言稱「唔使分咁細，成個TVB新聞部見一個打一個」和「我不嬲都認為要打斷班X街手手腳腳」，而帖文沒有設為私人瀏覽，互聯網的傳播速度快、範圍廣，閱覽者不乏同樣不滿TVB的人，可能令他們情緒升溫，一觸即發。

回應者少 官指非唯一考量

崔官同意被告留言得到的回應少，但數量並非唯一考慮因素，案件不針對警方亦非減刑理由。崔官續指被告以其個人見解衡量TVB新聞報道，討論如何辨認採訪車，提議並鼓勵他人向前線記者施襲，毋須只針對高層，不為社會所容忍。兩罪非單一事件，崔官分別以監禁7個月和10個月為量刑起點，被告無具體執行計劃，最終無人受襲，考慮案發時間相近、性質類同，兩罪同期執行。

【案件編號：DCCC 435/22】

（反修例風暴）

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