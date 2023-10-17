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港聞

港聞二

林卓廷7人元朗暴動案 港島片准呈堂 控：趁市區警力緊張移師 官指不能「充耳不聞」同日事件

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，立法會前議員林卓廷被指與6名男子參與暴動，7人昨於區院否認控罪。辯方反對控方將兩段案發日於港島的新聞片段（見表）呈堂。控方陳辭稱片段可顯示當日港島有大規模衝突，各被告趁警力緊張「由巿區遠走至元朗區，向宣稱要保衛家園的白衣人挑釁」；辯方則認為片段與案無關，質疑控方「漁翁撒網」式舉證。法官認為片段與案有關，法庭不能對同日發生的事「充耳不聞、抽離現實」，亦不會構成偏頗，批准呈堂。案件押後至明日（18日）開案陳辭。

明報記者

被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）同否認一項暴動罪受審。林卓廷昨答辯時朗聲道「我沒有暴動，我不認罪」，主審的國安法指定法官陳廣池隨即打斷，稱法庭僅問他認罪與否，着他「唔好再講其他嘢」。

林呼「沒有暴動，不認罪」

官着「唔好再講其他嘢」

控辯雙方首先爭議兩段新聞片段可否呈堂。代表控方的高級檢控官程慧明陳辭指出，片段顯示案發日的社會事件，包括有人在中聯辦破壞，警方派出大量警力處理，警方亦在本案暴動發生後，在元朗其他地點有事故處理。

控方稱，案發前元朗連日有人宣稱要「保衛家園」，會穿白衣作記認，而大部分被告並非居於元朗，部分從中環、灣仔、尖沙嘴等入閘乘港鐵，他們「選擇在警力已經十分緊張的時段，由巿區遠走至元朗，向宣稱要保衛家園的白衣人挑釁」，片段可用作推斷被告進入元朗的目的，反映各被告現身元朗「並非巧合」。

控方續稱，林卓廷曾致電一名警民關係科警長了解元朗的警力是否充足，對方勸喻他不要前往元朗，「以免火上加油」，控方認為片段可助理解被告到元朗是否要火上加油。

代表林卓廷的大律師黃錦娟綜合另外6名辯方大律師陳辭稱，控方早在去年底呈交的案情撮要，只描述在元朗發生的事，現在卻似乎將範圍擴展至元朗以外的港島，推論被告意圖在警力缺乏時到元朗集結，但控方又未能肯定當中有實際關連，只是着法庭嘗試判斷，質疑控方「漁翁撒網咁擺好多嘢出嚟，希望法官發現可能有某啲證供價值，甚至作為入罪嘅推論基礎」。

辯方又重申，本案元朗站發生的事與中上環性質完全不同，片段沒有拍到任何一名被告、並非描述案發地點，部分甚至是事後的片段，無證案價值，與案無關，恐對被告造成偏見。

辯方質疑「撒網式」舉證

陳官聽罷雙方陳辭，認為法庭需要運用司法認知理解案件背景，不能對案發同日發生的事「充耳不聞、抽離現實」，不能因為本案在7月21日於元朗發生，便毋須考慮同日其他地方的情况。

片段無被告非案發地

官：因此不會偏頗

陳官又強調，「區域法院法官是專業法官，不會對被告有預設立場或偏頗意見」，裁定片段與案相關，亦沒有拍到任何被告，沒有針對某被告，因此不會偏頗，批准呈堂。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

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