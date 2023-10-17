王詩雅一方 質疑警誡供辭紀錄不準

被告王詩雅（現年38歲）否認4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供任何在要項上屬虛假的資料」罪，被指2022年1月6及7日分別向張竹君、辛麗芳、賴潔生提供虛假資料，涉及同年1月3日離家前往灣仔出席生日宴。

退休警察、時任衛生署轄下檢控組人員張龍昌供稱，去年1月奉命調查本案，翻查被告住宅閉路電視片段，但沒發現被告身影。其後署方查出被告當日行蹤是先後到訪中環IFC、西環高樂花園、灣仔的涉案宴會。

稱曾言西環出發「唔係你哋查，係我講」

張去年2月18日與被告錄取警誡供辭。控方指出，供辭其中一項回答屬控方舉證的關鍵，即被告表示從西環高樂花園前往派對。辯方質疑部分供辭紀錄不妥，稱被告曾說「唔係你哋查，係我同你哋講，但同邊個（衛生署人員）講就唔知，個個打畀我都唔講名」。張不同意辯方說法。

曾謂一說行蹤媒體即曝 毫無私隱

同為退休警察、時任衛生署轄下檢控組人員葉玉才，亦曾為被告錄取警誡供辭。辯方指出當中紀錄不準確，如王詩雅接受葉調查期間要求核實對方身分，並稱每當她說出行蹤，媒體很快便公開她的資料，揚言「我一啲病人私隱都冇」、「個個確診者用no.代表，我就全程要用真名，咁耐以來我都算係第一個」、「都唔知仲畀個編號我做乜」。葉不同意辯方說法。

【案件編號：KCS17697-9、17701/22】