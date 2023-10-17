精進：纜槽禁攀不解墮斃電工爬 工權會批無視業界實况

事故5日後發稿 稱40分鐘已報警

死者兒子早前批評精進建築在意外發生後逾一小時才發現死者倒臥並報警。精進稱，事主當日午飯後1時21分回到事發位置，地盤管理人員下午約2時發現事主倒地不省人事，立即報警，非如其子所指逾一個多小時。而事發當日早上地盤管理人員如常監察安全，紀錄顯示事主與同組工友已妥善佩戴安全帽及安全帶等裝備。

指纜槽窄 死者200磅只派輕省崗位

精進引述事主6名同事稱，考慮到死者年紀及約200磅體型，分配較輕省崗位給他，只需於既定位置的升降台操作「電泊洛」開關，沒被指派其他工作。其次，電纜槽並非設計為工作平台或通道，與陣底約0.7米距離，空間非常狹窄，很難於電纜槽上行走或爬行。「所有工人都清楚知道電纜槽嚴禁攀爬或當作通道或工作平台使用」。事發時，死者被發現昏迷的位置距離升降台約有9米，而安全帽則在電纜槽。精進稱，事主為何爬上高處的電纜槽，並在非常狹窄空間爬行約9米外墮下，則不得而知，真相待查。

早上紀錄有安全帶 工權會：不代表出事時有

工權會總幹事蕭倩文表示，精進聲明有部分內容無法求證。例如警方當時跟家屬說，事主約1.5小時後才被人發現，精進現在說不多於40分鐘，卻沒提供進一步證據。其次，精進說工友做足安全措施，但這只是當日早上情况，不代表意外當時情况，警察早前初步調查發現事主無佩戴獨立救生繩。

蕭稱，行內人都知道工友會爬上電纜槽工作，特別是一些升降台無法到達、特別棘手的位置，認為精進無視業界實際操作情况。她又稱，精進若明知工人會爬上電纜槽工作，而公司不允許，應在開工前或在巡查期間講清楚；如無可避免要爬上去，應提供一個穩固的繫穩點。根據精進提供的意外示意圖，電纜槽其中一部分向下折曲，蕭稱，精進無交代事主跌下來的電纜槽是否涉及螺絲鬆脫。