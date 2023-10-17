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啟德河現福鱷 專家料棄養促捉走 外來物種恐損生態 漁署：視需要支援其他部門

【明報專訊】啟德河出現兩條約一米長大魚，前日網上流傳相片，稱於啟德沐泰街對開一段啟德河目擊到其中一條福鱷。本報記者昨到現場觀察，見到一條背部呈褐色的約一米長大魚於河中慢慢游動。漁護署昨晚確認為福鱷（Atractosteus spatula）。有專家稱，福鱷為大型淡水魚，屬外來物種，幾乎無天敵，除捕食水中生物，更會襲擊岸邊雀鳥。他估計早前有人棄養，認為應移離牠們避免影響生態。漁護署稱視乎情况及需要向其他政府部門提供技術支援。

福鱷缺天敵或襲雀 啟德兩條皆一米長

漁護署稱，近日在啟德河出沒的福鱷為體型較大的淡水魚，主要捕食其他魚類，一般棲息於河流下游、河口地帶及湖泊。福鱷源自北美洲，非香港原生物種，早年引入作觀賞魚。漁護署一直密切關注外來物種對本地自然生態影響，並教育和呼籲市民不應隨意放生動物。

有附近居民表示，前日已見一對大魚於河內游動，其提供影片所見，兩條魚大小相近，分別在河的上下位置，她稱「唔明點解佢哋唔走」，亦未見有漁護署等相關部門到場處理。

魚類學會稱放生致外來種氾濫 籲慎買

香港魚類學會創會會長莊棣華稱，福鱷為雀鱔科，是原生北美的淡水魚，體型可達一兩米長，在本港屬外來物種，估計有人在市面購入，飼養了一段時間但魚缸不夠大，便遺棄於附近河道，呼籲購買福鱷前三思。他說，現時在啟德河出沒的福鱷只有約一米長，認為政府應捕捉以免繼續長大，影響河流生態。

莊棣華說，啟德河本身是天然河流，但過去市區發展，河流曾進行工程以提升排洪能力，近年雖做綠化工程，但生態價值不高，大部分是外來物種如福壽魚，為福鱷提供大量食物。他又稱，本港不少河流及水塘均是放生熱點，充斥外來物種，「有如聯合國」，呼籲市民購買觀賞魚時三思。

資料顯示，2009年荃灣德華公園水池曾出現多條福鱷蹤影，不少池中生物被福鱷獵食，事件曝光後康文署派員到公園移走10多條福鱷。

相關字詞﹕啟德河 福鱷

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