訪深圳河套區 丁薛祥：要堅持體制創新促進科技創新

丁薛祥表示，要堅持以體制、機制創新促進科技創新，着力營造高度開放的國際化科研制度環境，例如合作推進基礎設施建設和園區運營管理、促進科技資源深度融合、廣泛吸引國際頂尖科技人才等，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心。

在深圳期間，丁薛祥到訪大疆創新科技，了解無人機在農業服務、快遞運輸、影視傳媒等方面的應用。他表示，需強化企業科技創新主體地位，加強以企業為主導的產學研深度融合，推動產業鏈上下游、大中小企業協同創新等。

丁薛祥又到訪鵬城實驗室，了解實驗室建設運行和重大項目技術突破的情况，希望實驗室聚焦重點領域開展戰略性、前瞻性、基礎性研究，加強與高校、科研院所、科技領軍企業等合作。其後他到深圳職業技術大學，調研產教融合、科教融合等，提到大學需完善職業教育體制機制、着力培養高質素人才等，並勉勵大學生珍惜時代機遇，不斷增長本領和才幹，在服務國家發展中實現人生理想和價值。