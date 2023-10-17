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三隧分時段收費延一周12‧17實施 政府：預時宣傳

【明報專訊】政府上周召開記者會公布於12月10日起實施三隧分流第二階段分時段收費，昨日則發新聞稿指「12月17日上午5時起實施分時段收費」，即推遲一周實施。政府解釋是為了在完成立法程序後，預留充分時間廣泛宣傳。有立法會議員認為延遲實施可令市民有更多時間了解計劃，亦避免在區議會選舉日實施而出現混亂。

新聞稿無提「押後」「延期」

政府上周三（11日）公布，三隧於12月10日實施分時段收費，私家車早晚繁忙時段改收「644」，即西隧收60元，紅隧東隧加至40元，新收費安排原會於上周五（13日）刊憲，並於本周三（18日）提交立法會。對於實施當日為區議會選舉日，運輸署上周三在記者會稱，政府因應立法會審議需時，認為有需要盡早實施，故選定12月10日，「完全無考慮區議會選舉」。

事隔5日，運輸及物流局昨發新聞稿表示，為了預留充分時間廣泛宣傳，以便公眾可透過多渠道了解分時段收費的具體安排，決定於12月17日凌晨5時實施新收費。新聞稿未有「押後」或「延期」實施等字眼。

議員：避區選日實施出混亂

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌說，不會猜測政府延遲實施三隧分階段收費的原因，實際上區議會選舉是很重要的日子，希望市民能順利投票，所以當日讓市民集中精力投票是好事。航運交通界議員易志明稱，全港有很多票站，相信政府要抽調不同部門人手協助，若當日實行三隧新收費，運輸署要抽調人手觀察隧道新系統，整體人手調動或有問題。

實政圓桌立法會議員田北辰對延遲一周實施「無大意見」，稱既然新收費立法程序要到12月6日才完成，認為至少要有一至兩周讓市民做好準備及消化，毋須立法後4日就實施。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培稱，延遲一周實施對駕駛者影響不大，多做宣傳是好事，但他說政府籌備新收費方案多時，應充分掌握立法時間表，認為宣傳現時已可啟動，毋須等待立法程序完成。

相關字詞﹕運輸及物流局 三隧分流

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