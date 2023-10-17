曾質疑成本效益 曾國衞：正規劃邊境票站

稱收到不少訴求

因應新冠疫情「封關」，政府於2021年立法會選舉增設3個邊境票站，而多個政黨其後要求政府將之恆常化。翻查報道，曾國衞今年4月表示，疫情期間設邊境票站花了不少人力物力，亦要內地配合，現時疫情已過，認為選民倘已抵達關口，差不多可回港投票，質疑是否符合成本效益。

事隔數月，曾國衞昨在立法會政制事務委員會稱收到不少設邊境票站的訴求，故積極考慮有關安排，但在口岸設票站「未必可行」，正物色邊境附近合適地方設票站，具體安排敲定中，例如選票是否運返選民所屬選區點算等，稍後再公布安排。選舉事務處早前公布，選舉當日會設逾600個票站，未提及會設邊境票站。

投票率不視「硬指標」

辦「區選夜繽紛」宣傳

至於投票率方面，曾國衞稱投票率不能代表選舉制度、新區議會及新地區治理體系是否成功，不應本未倒置，亦不會視作「硬指標」去追求，會力求加強宣傳教育。他提到將舉辦「區選夜繽紛」，否認是政治活動，稱只希望與市民打成一片，讓市民更了解新區議會制度及治理體系的好處，並非與商家爭利，屆時會設攤位與市民接觸並派發紀念品。

另外，選管會主席陸啟康昨到中西區民政事務處的選舉主任辦事處，了解接收提名表格的流程及視察場地準備情况。他說，18區各選舉主任辦事處已準備就緒，確保今日展開的提名期工作順利。

（區議會選舉）