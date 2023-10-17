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分別122及46人選區會 上屆敗將佔66％及48％ 民建聯盼建制公平比併 工聯：不協調

【明報專訊】區議會選舉提名期今日展開，兩大建制派政團昨率先公布參選名單。民建聯宣布派出122人參選，該黨21名現任區議員中，11人參選爭連任，包括觀塘區議會主席柯創盛。工聯會宣布派46人出選，5名現任區議員中兩人競逐連任。上述兩張參選名單都有不少人於上屆區選落敗，分別佔66%及48%。民建聯主席陳克勤說不會視其他建制派為對手，冀大家公平比併。工聯會會長吳秋北則表明今次選舉是「真打」，「不會與哪個哪個（政團）協調」。

民建聯21現屆區議員10不參選

參選人數減1/3 陳克勤：千挑萬選

民建聯派出122人參選區議會，當中81人於2019年區選落敗，今屆捲土重來，其中28人將參與直選，包括油尖旺區議會前主席葉傲冬等；另有不足兩成、共24人是從未參選的新人。民建聯現任21名區議員當中，10人不在參選名單上，除了早已表明不連任的前主席李慧琼，亦包括九龍東立法會議員顏汶羽、九龍城區議會前主席潘國華等9人；參選11人當中，10人循直選爭取連任。

綜觀民建聯區選部署，一方面派44人出戰全部直選選區，另一方面派78人出選由「三會」選出的地區委員會界別。地區委員會界別設176席，各區議席由4至16席不等，民建聯僅灣仔區沒派員出戰，而部分地區派出的參選人，已接近當區議席數目，例如北區共有8個地委會議席，民建聯派7人參選；有12席的葵青區，民建聯派8人參選。

上屆區選民建聯181人參選，今次參選人數較上屆大減三分之一。陳克勤形容參選人是「千挑萬選」，確保他們最能夠為地區服務及代表市民，沒有考慮上屆數字。對於民主黨及民協只派出數人參選是否對民建聯有利，陳克勤表示其他政黨的參選人數是其自行決定，選舉「無話一定贏」，會盡力爭取選民支持，亦未就當選率訂立目標。

工聯稱當仁不讓為「打工仔」爭權益

工聯會昨宣布46人參選名單，25人出戰直選，21人參選地區委員會界別；當中22人於上屆區選落敗，其中16人會參與直選。該會5名現任區議員中，只有荃灣區議員葛兆源及觀塘區議員簡銘東循直選爭取連任，立法會議員、東區區議員郭偉强不在名單上。

吳秋北稱今次選情「非常激烈」，以往在區選或支持「其他朋友」，今次則全力當仁不讓為「打工仔」爭取權益。工聯會上屆區選派出62人參選，今屆減少四分之一。吳秋北表示派員出戰要考慮自身情况，強調參選人是「優中選優」、「以質量取勝」，非採取人海戰術。

另外，民建聯和工聯會均標榜今屆參選人年輕，其中民建聯直選參選人平均37.9歲，最年輕是參選中西區、27歲的劉天正；地委會界別參選人平均40.9歲，最年輕是參選東區、27歲的陳凱榮。工聯會參選人平均38歲。

區議會改制後重設委任議席，民建聯及工聯會表示會向政府推薦人選，但同樣沒透露具體名單及人數。其他黨派方面，自由黨及專業動力將於今日公布參選名單。

明報記者

（區議會選舉）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕吳秋北 陳克勤 工聯會 民建聯 區議會選舉

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