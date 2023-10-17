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灣區手記：方言 ／文：尚東美

【明報專訊】廣東省方言太多了，誇張的說，家鄉話隔條村，或者隔條河，就換了一個版本，小記也深有體會。近日與友人聚會，大家都曾在A市生活，但是說話間，總有幾個詞彙大家的說法不一樣，一問才知道，或多或少受到家中長輩或者朋友影響。有朋友說，母親的家鄉是B市，從小在A市長大，但不是大家所想像精通兩地方言，「有時轉不過來，一句話兩地方言都有」。

從小在佛山長大的朋友說，小學除了中文課要用普通話，其他科目的老師都是用佛山話，但上初中後都是用國語，「上初中後說普通話的老師比較多」。其實為了推廣普通話，全國中小學都必須使用普通話教學，學校教師也要經過普通話統一考核。一個來自四川的朋友則說：「雖然統一要求用普通話教學，但是有些老師四川話和普通話混着用，我們笑說這是『川普（美國前總統特朗普的中國譯名）』。」

說到語言，小記有感，在以粵語為地方語言的廣州，卻適應了普通話為「首選」的生活，每次坐車報手機號碼尾數、買東西與售貨員對話的時候，都是用普通話，有時還被笑「一聽口音就是廣東人」。朋友也認同，「有時用粵語，外省司機聽不懂，又要用普通話說多一次，那不如一開始就用普通話，即使本地司機也聽得懂」，他笑稱，粵語作為廣東地區最流行的方言，竟然也因此「沒落了」。

文：尚東美

相關字詞﹕廣東話 方言 灣區手記 大灣區

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