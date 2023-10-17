灣區熱搜：內地首港生組織 灣區概念下聲音獲重視

調研會員困難需求 總結問題反饋政府

日常工作方面，主要分香港與內地兩條線去做，首先是調研，了解會員最近有什麼困難，或對職業規劃、實習等方面有什麼需求，粵港聯會將這些需求向學校的老師反饋，或者向政府部門表達意見。

「我們成員來自11間廣東高校不同專業的學生，大家面對不一樣的學業、生活、就業煩惱，我們就把這些問題總結及反饋給政府。」粵港聯秘書長陳童說，「同學都很配合，因為相信我們能把這些問題反映到學校或政府層面上，又或者爭取到更多企業招聘機會。」她說，自從有了大灣區概念，粵港聯的聲音也更被重視，「廣東的政府和香港特區政府都十分支持，駐粵辦會組織交流會向我們問意見，我們就利用調研數據讓他們知道在粵港生最新關注的情况」。

明年就是粵港聯成立第10年，對於未來發展，執行主席林鼎雲表示，首先會總結經驗，「希望了解諸如實習計劃是否符合同學需求，政府政策是否有真正落地等，總結並反饋給政府和企業」；其次，粵港聯將會拓展服務範圍，「我們留意到粵港聯很多工作是在廣州這個城市，當然相當一部分原因是港生主要集中在這裏，但是大灣區其他城市也有港生，尤其有些學校只有小量港生，校方很難專門設立部門照顧他們的需求，所以很需要像我們這樣的組織，為這些港生提供資訊及服務」。

邁第10年 將拓服務範圍

林鼎雲說，未來還會成立粵港聯舊生分部，「有些同學畢業後會想回來粵港聯提供資訊或給予支持」。此外，粵港聯日後也會接待香港中學的研學團，「他們未來都可能會成為在粵港生嘛」，林鼎雲笑言。