【Emily】極罕中華麝鳳蝶首現鹿頸 環團：昔港島出沒 或內地「跨境」嚟

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢話，今次調查首次喺鹿頸記錄到「非常罕見」嘅中華麝鳳蝶，中華麝鳳蝶以往只穩定出沒於港島區高山上，喺北部地區見到並唔尋常，估計因鹿頸鄰近邊境、緊接內地梧桐山國家級森林公園，唔排除係由內地「跨境」進入本港範圍。

多地錄新近發現品種 料因暖化來港

多個地點都錄得新近發現品種，如珍灰蝶、白襯安灰蝶及青園粉蝶，游靜賢話，呢3種蝴蝶原本活躍於熱帶地區，認為佢哋「落戶」本地，顯然同本港炎熱日子持續增加有關，憂慮氣候變遷加劇，導致原生溫帶蝴蝶物種被逐步淘汰，敦促政府致力推動本地邁向碳中和。

今次普查錄得嘅蝴蝶佔全港蝴蝶物種超過七成，當中包括60種罕見同非常罕見物種，錄得最多蝴蝶物種嘅地點頭3位，𠵱次係大埔烏蛟騰、屯門龍鼓灘及北區鹿頸，分別錄得140種、132種及130種蝴蝶；其中於烏蛟騰同龍鼓灘錄得嘅蝴蝶物種數目更創2008年調查以來新高，分別比上次調查多77%和22%。