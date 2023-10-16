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MOUNT NICHOLSON獨立屋 兩賊爆竊掠45萬財物

【明報專訊】創亞洲屋苑式洋房成交價及呎價新高的山頂豪宅MOUNT NICHOLSON，一間獨立屋昨日發生爆竊案，損失約45萬元財物。警方初步相信兩名黑衣賊由玻璃門潛入獨立屋搜掠，截至昨晚無人被捕，案件由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進。

設閉路電視24小時保安

警方昨天凌晨4時許接獲60歲男戶主報案，指兩名戴頭套賊人潛入灣仔聶歌信山道8號一間獨立屋，搜掠後逃去；初步點算損失5個手袋、1條頸鏈、1個佛像、1個花樽及1套餐具，總值約45萬元。警方其後在附近兜截並翻查閉路電視，追緝兩名高1.7米、中等身材賊人。據了據，賊人打破近山坡玻璃門，遁入屋中，後開啟另一門逃去。據悉，遇竊獨立屋逾9200平方呎，有地庫及戶外花園，從事投資男戶主與妻子、子女及多名傭工同住，屋內及屋苑四周均有閉路電視，保安員24小時工作。

MOUNT NICHOLSON第1期由17座洋房組成，2016年起開售，當中實用面積9217平方呎的2號洋房於2018年3月以13.99億元售出，實呎15.1785萬元，成交價及呎價均創亞洲屋苑式洋房新高。成交紀錄冊顯示，MOUNT NICHOLSON第1期的12號洋房，實用面積7042方呎，4房4套間隔，另連2715方呎花園、私人泳池及車位等，今年4月成交價5.77444億元，實呎8.2萬元。

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