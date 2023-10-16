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港聞

港聞二

團結基金指中醫發展欠系統 倡納基層醫療推旅遊體驗

【明報專訊】團結香港基金提出政策倡議，建議改革與發展本港中醫服務，指中醫需求大，惟現時九成中醫於私營市場服務，未見在基層普及，又認為政府未協調各界共同發展中醫藥文化。研究團隊建議政府從弘揚中醫藥文化、加強中醫基層醫療服務及提升中醫人才質量三方面着手，推動中醫藥發展。

團結香港基金研究員周嘉俊表示，未有中醫參與基層醫療項目，如慢性疾病共同治理先導計劃，認為可將中醫納入計劃。

周嘉俊又稱本港中醫藥文化發展較零散，不應只由醫療角度入手，舉例說，針灸入選聯合國教科文組織《人類非物質文化遺產代表作名錄》。本港亦有與中醫相關的歷史古蹟如雷生春，建議展開「中醫『傳』港」文化推廣計劃，由政府牽頭連結商界、醫療、學者、民間團體，透過中醫體驗、文旅融合及教育宣傳，提供義診及外展服務、制定中醫藥健康旅遊路線等，推廣中醫藥文化。

指中醫醫健通參與度底

目前中醫沒有具系統的基層醫療健康培訓課程，基層醫療資訊平台參與度較低，僅約兩成中醫加入《基層醫療指南》，只有6%中醫登記醫健通。香港註冊中醫學會副會長林蓓茵稱，無誘因吸引中醫使用電子病歷系統，若他們參與更多基層醫療服務，使用量會提升。林又稱，中醫進修課程中基層醫療培訓較少，可由中醫發展基金與坊間機構合作推出中醫基層醫療課程。

相關字詞﹕基層醫療 中醫 團結香港基金

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