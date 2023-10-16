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港聞

港聞二

17環團促加強氣候政策 法定減排目標增執行力

【明報專訊】特首將於下周三（25日）發表新一份《施政報告》，以環團為主的17個團體聯署向政府提出氣候政策建議，包括引入潔淨能源發電、加強保護沿海濕地及加強推動綠色債券市場等。

冀特首督導會增透明度

團體指減碳工作牽涉不同部門，希望政府提升環境及生態局轄下氣候變化專員職能，有足夠權力協調各部門落實及執行減排措施。雖然政府已設由特首主持的跨部門「氣候變化及碳中和督導委員會」，但綠色和平指該委員會成立兩年多，卻鮮有交代工作進展，「是否有開會都無公布」，冀政府增透明度，提高公眾對減碳的認知及支持。

世界自然基金會香港分會和綠色和平等17個聯署團體指氣候危機日益加劇，極端天氣更頻繁，如香港近期出現世紀黑雨、短時間內迎來多個颱風等，認為港府須大力減排，提高應對氣候變化的能力。團體促政府為各行業設定減碳目標，仿效外國制定具法律約束力的減排目標，確保在2035年前，把香港碳排放量從2005年的水平減半，及2050年實現碳中和。

倡加強保護濕地多推綠債

環境及生態局回覆稱，由特首親自主持的跨部門「氣候變化及碳中和督導委員會」一直以最高層次制訂整體策略和監督各行動協作；為實現碳中和目標，採取全政府動員方針，並推動整個社會落實低碳轉型。

政府今年1月成立氣候變化與碳中和辦公室，專責加強統籌和推動深度減碳工作，包括聯繫相關政策局、推展碳中和及適應氣候政策、支援督導委員會及新成立的「碳中和及可持續發展委員會」。

翻查資料，氣候變化督導委員會2016年4月首次開會，由時任政務司長林鄭月娥擔任主席。為配合國家於2060年實現碳中和，政府2021年7月成立「氣候變化及碳中和督導委員會」，由特首出任主席，制訂整體減排策略和監督跨部門行動協作；特首李家超去年10月《施政報告》稱會加緊各項減碳行動。

相關字詞﹕氣候變化及碳中和督導委員會 氣候變化專員

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