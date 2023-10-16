稅低實戰多 29歲醫生回流 年初海外「搶人才」 首批逾10人抵港

秦肇斈在港讀畢中三後赴英升學，2019年解剖科學碩士畢業，翌年「轉跑道」，取得基爾大學內外全科醫學士學位，再於伯明翰完成兩年實習，先後於新冠病房、骨科等部門工作。

30歲回流醫生欣賞培訓機會

醫管局今年4月在英國招聘，秦肇斈應徵，上月取得「有限度註冊」後加入醫管局，於屯門醫院眼科中心工作。他說一直希望服務港人，且家人在港生活，本港低稅制下實際薪酬較豐厚，遂決定回流。能說流利廣東話的他表示，仍需時適應與病人溝通，因要將醫學用詞翻譯成中文。他正式入職前獲醫院安排兩周實習，故很快適應。

被問到對本港醫療人手短缺的見解，秦肇斈稱本港醫生數目相對人口比例不差，惟私營醫療市場龐大，且人口密度高，令公營醫生更顯不足；他期望憑自己在英國工作的經驗，加上公共衛生等知識，貢獻香港，如醫管局有需要，他樂意幫忙。他說，雖然公營醫院工作量大，但能累積實戰經驗，現階段希望先專注臨牀工作。

近月130獲聘 英澳回流多

30歲新界西聯網家庭醫學及基層醫療部駐院醫生馮譪妍在港考畢會考後赴英升學，2017年在碧仙桃大學醫科畢業，完成實習後返港，加入私營醫療機構，今年5月獲「特別註冊」後加入醫管局。她說公院能提供專科培訓機會，有助個人事業發展。

醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏稱，截至上月底醫管局共有71名非本地培訓醫生，另逾130名非本地培訓醫生於今年4至9月完成面試，並獲聘用，主要來自英國和澳洲，回流港人約佔七成，大部分為駐院醫生；其中七成受聘醫生已簽約，10多人上月起先後來港，料明年初將有40多人來港，現時有限度註冊及特別註冊比例約6：4。

關慧敏稱，醫管局盼吸引在海外讀書的港人子弟回流，希望他們留港完成專科培訓。她又稱，局方會盡量遷就其專科興趣，如符合要求，面試時會邀請相關專科醫生一同參與。她指醫管局人手短缺非短時間可解決，局方正計劃明年再到英國和澳洲招聘。