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港聞

港聞二

僅離島區供出席率 具名記錄與否不統一

【明報專訊】本報向18區民政處查詢2023年度三會委員的出席率，只有離島區有提供，其餘多區均表示沒有相關統計。另外，記者翻查會議紀錄時發現各區紀錄格式不一，大部分列明出席和缺席者、議程、具名列出政府部門代表發言，但個別委員會沒有列出會議結束時間、沒有具名記錄委員發言等。民政事務總署回覆查詢時表示，各委員會秘書處會按各區情况或需要，設定會議程序和會議紀錄樣式。

本報早前向各區民政處查詢三會會議紀錄、委員出席率及出席會議時間，當中只有離島區額外提供每名三會委員的出席率。多區表示沒有相關統計，稱可透過會議紀錄查閱委員出席情况。

至於會議紀錄格式，多個委員會沒有記錄會議結束時間，難以得知會議歷時多久。中西區防火會、上環及西營盤分區會、油尖旺南分區會、元朗區及屯門區滅罪會均沒有記錄會議何時結束。部分委員會只有個別會議記錄開會時間，以今屆灣仔區滅罪會為例，第一次會議有記錄結束時間，惟第二、第三次會議則沒有記錄。

部分無散會時間 有人「同時」出席缺席

各區記錄委員發言方式亦有差別，以元朗區為例，三個分區委員會的會議紀錄中，天水圍南分區委員會有具名記錄委員發言， 而元朗市分區委員會和天水圍北區委員會則沒有列出發言委員名字，僅以「有委員」來表述，公眾查閱時不能得知發言委員身分。

另外，本報發現有部分委員的名字同時出現在出席和缺席名單上；亦有部分委員連續多次缺席會議，但會議紀錄內未有交代他們的動向。

相關字詞﹕出席率 三會

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