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離島區防火會平均開會時間最短 大埔北分區有會議長達3小時

【明報專訊】分區會、地區防火會及滅罪會分別負責就社區問題和活動提出意見，按會議紀錄，委員會工作包括推廣防火安全及監察社區治安，就解決違泊和環境衛生問題、地區工程項目如醫院擴建等事宜提供意見，各委員會平均每年開會4至5次。本報查閱18區三會會議紀錄，各區不同委員會議時間長短有異，如今屆離島區防火會是平均開會時間最短委員會之一，有會議歷時20分鐘，主席黃文漢解釋區內火警事故不多，較少委員提出議程及發言，故時間較短。有分區會會議長至3小時。

本報透過各區三會會議紀錄，統計今屆及上屆各區會議的時間，發現差異頗大，其中上屆荃灣西分區會最後一次會議，會議紀錄顯示僅4分鐘便完會，該次會議主要討論區內罪案數字、分區會活動等。

主席黃文漢：火警事故不多較快完會

有28名成員的離島區防火會，則是今屆暫時平均開會時間最短的委員會之一，今屆首次會議約1小時，但第二、第三次會議分別歷時20及25分鐘，而上屆最後一次會議則花15分鐘散會。根據會議紀錄，消防處在會上報告區內火警數字，並介紹防火工作，如招募消防安全大使情况。主席黃文漢解釋，會議時間視乎議程多寡而定，倘區內火警事故不多、較少委員提出議程及發言，便較快完會，「沒那麼多（火警）事情發生較為理想。我們郊區可能空曠少少，沒那麼多事情，所以提問都會少」。他不擔心外界認為防火會沒有認真討論，稱委員近年加強落區宣傳，讓市民認識防火會工作。

大埔北分區今屆有會議長達3小時，討論14項議程，包括加強內地口岸交通、要求增加區內政府牙科服務等。

內容多元 關注曬臘肉衛生、製制服等

各區三會討論事項多元，根據上屆及今屆各區會議紀錄，政府部門一般在會上就區內問題報告，例如滅鼠工作、解決違泊和環境衛生問題、延長交通燈綠燈時間、醫院擴建計劃等。個別討論細緻，如天水圍南分區會曾討論有市民在公眾地方晾曬臘肉，委員關注如何執法；北區龍山分區會曾討論製制服，讓委員和嘉賓出席活動時穿著，加強歸屬感和凝聚力。

相關字詞﹕三會

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