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港聞二

三會會議 1700委員全勤109零出席 上半年平均出席率83% 有稱開會基本責任 有稱參與形式之一

【明報專訊】區議會選舉改制後候選人須獲地區「三會」（分區、防火及滅罪會）提名，三會成員在地區事務扮演更重要角色。今屆三會成員任期年初開始，上半年開會兩至三次，本報透過今屆18區三會會議紀錄統計，三會委員上半年平均出席率為83%；有109名（4.4%）委員缺席上半年所有會議，包括多名現任或前任區議員，而逾1700人（68%）百分百出席。有缺席者解釋因其他公務無暇出席，有的形容「開會只不過是其中一個（參與）形式」。大埔滅罪會副主席范凱傑今屆沒缺席會議，他說開會是基本責任，相信今屆大部分三會委員參與度高。

明報記者 鄭啟智 陳亦瀅

回應出席要求 民署：委任原則用人唯才

今屆三會約2500名委員年初上任，本報統計上半年有會議紀錄的會議，平均出席率為83%，有109人缺席所有會議。各區三會上半年開會兩三次，按慣例每年開會4至5次，意味該些委員全年缺席率或達一半。對於有否出席率要求、出席率低的委員可否續任，民政事務總署表示三會委員來自社會各階層，委任原則是用人唯才，考慮才幹和經驗等。上屆三會任期一至兩年不等，視乎委員會安排。今屆三會任期2023年初開始，任期一年。

缺席成員有稱撞公務 有因突發事落區

本報曾聯絡10名上半年「零出席」的三會成員，包括多名現任或前任區議員。油尖旺區議會前副主席黃舒明缺席油尖旺北分區會兩次會議，解釋因為要率領港青到內地交流及出席佛山市南海區政協會議，她固然希望百分百出席，惟三會委員也有其他公務，「立法會議員也會請假去開人大（會議）」。她稱帶青年到內地交流與分區會事務相關，一直積極參與三會事務，缺席後有向其他委員了解區情。

屯門區防火會委員、區議員蘇嘉雯解釋，首次會議通知較趕急故未克出席，第二次因為臨時改期，結果與其他工作撞期，已是近半年前的事，不太肯定因什麼工作缺席。她對缺席感抱歉，事後透過會議紀錄了解會務，強調有出席下半年的第三次會議及發言。北區防火會委員、區議員侯福達透過助理表示，有時鄉郊有突發事情需落區，因而缺席。

全出席范凱傑：區選角色重 料參與度更高

上半年「零出席」的委員亦有教育及商界代表。香港專業進修學校校長陳卓禧缺席沙田區滅罪會兩次會議。他接受查詢時稱「當然我有理由先會缺席，至於什麼原因，我不想在這個時候講得太多」。他強調十分支持滅罪會工作，「都有參與很多工作，開會只不過是其中一個形式」。身兼中西區滅罪會委員、與莊士機構主席同名的莊家彬，除缺席今年首兩次會議，在上屆會期5次會議亦只出席一次。本報向他查詢原因，截稿前未獲回覆。

另逾1700人百分百出席上半年會議，包括大埔滅罪會副主席、大律師范凱傑。范表示民政處沒硬性需求委員出席率，一般在首次會議預告全年所有會期，委員均盡量預留時間。他認為作為政府諮詢架構成員，開會是基本責任，加上三會肩負選出選委及區議員的角色，相信今屆委員參與度更高。

上屆11全缺席者續任 5人上半年續無開會

上屆三會平均出席率約七成。本報統計上屆三會會議紀錄，385名委員出席率不過半，佔整體約15%，其中58人從沒開會，而逾800人全數出席，約佔32%。惟上屆零出席的58名委員中，至少11人今屆續任，其中5人今年上半年繼續「零出席」。

政府今年提出「完善地區治理」方案，包括區議會改制、加強三會職能。區議會參選人須取得分區會、地區防火會及滅罪會各3名委員提名，政府稱三會委員長期扎根地區、熟悉區情。

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