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外勞宿舍月內啟 有波枱無飯堂

【明報專訊】政府早前推出建造業輸入勞工計劃，並委託香港建造業議會管理由元朗潭尾社區隔離設施改建而成的中央外勞宿舍，發展局長甯漢豪昨稱宿舍將於本月內啟用，提供1800個單位，可供約7000人入住，提供基本家電，亦設桌球室等康樂設施。宿舍管理團隊會與僱主為勞工安排工餘活動及交通，出行會採取分流及分時段安排。

1800單位7000人住 有家電

甯漢豪昨日發表網誌表示，她早前到訪潭尾宿舍，聽取建造業議會執行總監鄭定寕介紹預備工作的最新情况。宿舍提供1800個單位，配備基本家具電器，可供約7000名外勞入住。宿舍設衛浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、公共活動空間、文娛康樂設施、便利店、自動販賣機、桌球室、健身器材等，日常管理團隊包括保安、清潔員等近百人。

鄭定寕表示，議會的管理團隊、香港建造商會和僱主已成立統籌委員會協調管理膳食交通等安排，照顧外勞需要，也有助避免影響社區；宿舍以自負盈虧方式運作，向租用的總承建商收取租金，不會使用公帑。

鄭定寕又稱，管理團隊負責監督宿舍日常運作及對外聯繫，亦會聘用相關單位提供清潔、保安和設施維修等服務。代表僱主的總承建商則須為外勞膳食出行等安排協調，亦要派員協助外勞融入宿舍生活，遵守住宿條件。

大判安排膳食 出行交通分流

總承建商會安排外勞在當區早上繁忙時間開始前離開營舍，前往工地。部分外勞會在工地或其他地點晚膳後分批返宿。宿舍管理團隊與僱主亦會為勞工安排工餘活動及交通，出行同樣會採取分流及分時段安排。

香港建造商會行政總監梁敬國接受本報查詢時稱，交通安排上主要考慮路面盛載力，會與僱主商討分配不同出車時段，將由承建商自行安排旅遊巴接送外勞往返工地和宿舍。他稱宿舍內無飯堂，承建商需自行為外勞安排膳食。

建造業輸入勞工計劃配額上限為1.2萬，首輪收到26個工程合約申請，涉5251個配額，最終批出20個工程合約共4680個配額，連同補充勞工計劃之前已批准並計入計劃的800個配額，即共批出5480個名額。

相關字詞﹕宿舍 建造業議會 建造業 輸入外勞 外勞

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