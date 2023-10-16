外勞宿舍月內啟 有波枱無飯堂

1800單位7000人住 有家電

甯漢豪昨日發表網誌表示，她早前到訪潭尾宿舍，聽取建造業議會執行總監鄭定寕介紹預備工作的最新情况。宿舍提供1800個單位，配備基本家具電器，可供約7000名外勞入住。宿舍設衛浴間、洗衣房、茶水間、醫療服務室、無線網絡、公共活動空間、文娛康樂設施、便利店、自動販賣機、桌球室、健身器材等，日常管理團隊包括保安、清潔員等近百人。

鄭定寕表示，議會的管理團隊、香港建造商會和僱主已成立統籌委員會協調管理膳食交通等安排，照顧外勞需要，也有助避免影響社區；宿舍以自負盈虧方式運作，向租用的總承建商收取租金，不會使用公帑。

鄭定寕又稱，管理團隊負責監督宿舍日常運作及對外聯繫，亦會聘用相關單位提供清潔、保安和設施維修等服務。代表僱主的總承建商則須為外勞膳食出行等安排協調，亦要派員協助外勞融入宿舍生活，遵守住宿條件。

大判安排膳食 出行交通分流

總承建商會安排外勞在當區早上繁忙時間開始前離開營舍，前往工地。部分外勞會在工地或其他地點晚膳後分批返宿。宿舍管理團隊與僱主亦會為勞工安排工餘活動及交通，出行同樣會採取分流及分時段安排。

香港建造商會行政總監梁敬國接受本報查詢時稱，交通安排上主要考慮路面盛載力，會與僱主商討分配不同出車時段，將由承建商自行安排旅遊巴接送外勞往返工地和宿舍。他稱宿舍內無飯堂，承建商需自行為外勞安排膳食。

建造業輸入勞工計劃配額上限為1.2萬，首輪收到26個工程合約申請，涉5251個配額，最終批出20個工程合約共4680個配額，連同補充勞工計劃之前已批准並計入計劃的800個配額，即共批出5480個名額。