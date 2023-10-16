民建聯：參選1/4新丁 設「專組」助苦戰選區

民建聯今日下午召開特別執委會通過參選名單。陳克勤昨日形容今次派出最精銳及年輕的黨員出選，95%參選人具大專或以上學歷，三成參選人為35歲以下或有工商專業背景。他稱將為選情困難的選區成立「專案小組」，加強培訓參選人及由「星級政治人物」落區助選。民建聯副主席周浩鼎認為市民對區議會新制度的認知較少，沒留意何時投票，未來將加強向公眾宣傳。

經民聯主席盧偉國表示，將派出數人參戰直選，其中該黨九龍中支部副主席李超宇昨日宣布出戰九龍城南。盧偉國期望市民支持真正愛國愛港、做實事及為社區的參選人。換言之，九龍城南兩個直選議席，至少有李超宇、「香港新方向」馬志恆表態參選，加上民建聯表明出選所有直選選區，將出現差額選舉。

另外，九龍城前區議員林博昨亦宣告參選，出戰九龍城北選區，立法會議員梁美芬及楊永杰等人站台支持。

工聯會早前公布派出46人參選區議會，該會理事會將於今日開會通過參選名單。