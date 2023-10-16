明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

民建聯：參選1/4新丁 設「專組」助苦戰選區

【明報專訊】區議會選舉提名期明天（17日）開始，民建聯及工聯會將於今日通過參選名單，其中民建聯主席陳克勤昨日預告將派逾百人參選，並出戰全部44個直選選區。他透露約四分之一參選人是首次參選的新人，認為改制後首場區選的壓力和挑戰很大，選前沒與其他建制政黨協調，預期選情激烈。

民建聯今日下午召開特別執委會通過參選名單。陳克勤昨日形容今次派出最精銳及年輕的黨員出選，95%參選人具大專或以上學歷，三成參選人為35歲以下或有工商專業背景。他稱將為選情困難的選區成立「專案小組」，加強培訓參選人及由「星級政治人物」落區助選。民建聯副主席周浩鼎認為市民對區議會新制度的認知較少，沒留意何時投票，未來將加強向公眾宣傳。

經民聯主席盧偉國表示，將派出數人參戰直選，其中該黨九龍中支部副主席李超宇昨日宣布出戰九龍城南。盧偉國期望市民支持真正愛國愛港、做實事及為社區的參選人。換言之，九龍城南兩個直選議席，至少有李超宇、「香港新方向」馬志恆表態參選，加上民建聯表明出選所有直選選區，將出現差額選舉。

另外，九龍城前區議員林博昨亦宣告參選，出戰九龍城北選區，立法會議員梁美芬及楊永杰等人站台支持。

工聯會早前公布派出46人參選區議會，該會理事會將於今日開會通過參選名單。

上 / 下一篇新聞

民主黨參選者8變6 建制派質疑不愛國 5人前年辭區議員 羅健熙：郵寄政綱爭提名
民主黨參選者8變6 建制派質疑不愛國 5人前年辭區議員 羅健熙：郵寄政綱爭提名
外勞宿舍月內啟 有波枱無飯堂
外勞宿舍月內啟 有波枱無飯堂
三會會議 1700委員全勤109零出席 上半年平均出席率83% 有稱開會基本責任 有稱參與形式之一
三會會議 1700委員全勤109零出席 上半年平均出席率83% 有稱開會基本責任 有稱參與形式之一
離島區防火會平均開會時間最短 大埔北分區有會議長達3小時
離島區防火會平均開會時間最短 大埔北分區有會議長達3小時
僅離島區供出席率 具名記錄與否不統一
僅離島區供出席率 具名記錄與否不統一
各區公眾索紀錄 有填表有任睇
各區公眾索紀錄 有填表有任睇
稅低實戰多 29歲醫生回流 年初海外「搶人才」 首批逾10人抵港
稅低實戰多 29歲醫生回流 年初海外「搶人才」 首批逾10人抵港
17環團促加強氣候政策 法定減排目標增執行力
17環團促加強氣候政策 法定減排目標增執行力
難付學費 中四生自學手風琴 社協倡施政報告增活動津貼
難付學費 中四生自學手風琴 社協倡施政報告增活動津貼
團結基金指中醫發展欠系統 倡納基層醫療推旅遊體驗
團結基金指中醫發展欠系統 倡納基層醫療推旅遊體驗
兩職員遇襲送院 藥店：畀咗錢仍被搞
兩職員遇襲送院 藥店：畀咗錢仍被搞
玫瑰崗「致特首」短片下架 教局：制止影響學生舉動
玫瑰崗「致特首」短片下架 教局：制止影響學生舉動
MOUNT NICHOLSON獨立屋 兩賊爆竊掠45萬財物
MOUNT NICHOLSON獨立屋 兩賊爆竊掠45萬財物
懿居二期暫申請超額7.7倍 遜以往
懿居二期暫申請超額7.7倍 遜以往
萬寧引入AI無接觸健康檢測
萬寧引入AI無接觸健康檢測
rPPG技術近年進步迅速
rPPG技術近年進步迅速
ATG智能診所 自助檢查遙距問診
ATG智能診所 自助檢查遙距問診
灣區熱搜：考灣區牌躍幕前 港律師：優勢更顯 贊成年資門檻降 助年輕同行北上
灣區熱搜：考灣區牌躍幕前 港律師：優勢更顯 贊成年資門檻降 助年輕同行北上
灣區熱搜：粵律師不感搶飯碗 「漸多案需港同行」
灣區熱搜：粵律師不感搶飯碗 「漸多案需港同行」
灣區熱搜：司法互通 涉港商事糾紛 灣區裁決互認
灣區熱搜：司法互通 涉港商事糾紛 灣區裁決互認
【Emily】極罕中華麝鳳蝶首現鹿頸 環團：昔港島出沒 或內地「跨境」嚟
【Emily】極罕中華麝鳳蝶首現鹿頸 環團：昔港島出沒 或內地「跨境」嚟
【Emily】旅局迎萬聖節 金鐘銅鑼灣站南瓜處處
【Emily】旅局迎萬聖節 金鐘銅鑼灣站南瓜處處
【Emily】睽違3年 「青協背包跑」1400人參加
【Emily】睽違3年 「青協背包跑」1400人參加
【Emily】考察南丫蘇心湖 葉劉倡搞水上活動中心
【Emily】考察南丫蘇心湖 葉劉倡搞水上活動中心
【Emily】湯家驊遊新疆 落山跌親肋骨裂
【Emily】湯家驊遊新疆 落山跌親肋骨裂
【Emily】保安局馬瓊芬任西貢DO
【Emily】保安局馬瓊芬任西貢DO