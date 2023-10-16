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民主黨參選者8變6 建制派質疑不愛國 5人前年辭區議員 羅健熙：郵寄政綱爭提名

【明報專訊】區議會選舉提名期明（17日）展開，各政黨陸續公布參選名單，包括昨公布名單的民主黨及民協，民主黨正式宣布派出黨主席羅健熙、副主席伍凱欣等6人出戰。該黨暫未獲「三會」提名參選，未知能否入閘，羅健熙表示將向三會委員郵寄政綱及理念爭取提名。建制派昨紛開腔質疑民主黨不符愛國者資格，其中民建聯副主席周浩鼎不點名指有人曾「高舉反中亂港旗幟」，將區議會變成「反中亂港平台」，能否說服三會委員提名成疑；工聯會立法會議員鄧家彪則點名批評民主黨過去行為，「只會亂港」。

民建聯及工聯會今日會公布參選名單，經民聯昨亦公布派人參選 （見另稿）。區議會資審會成員、保安局長鄧炳強昨日出席公開活動時表示，審查參選人資格時，擁護《基本法》及愛國愛港是最基本要求，不會考慮其他背景。

羅：選管提供名冊 有委員全名地址

民主黨早前宣布派出8人參選區議會，最終6人出戰，包括羅健熙、伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等，大部分在港島參選（見表）。除了朱子洛，其餘5人為前區議員，均在2021年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。對於實際參選者為何減少，羅健熙表示最初公布的人數為初步數字，相信黨友各有考慮，尊重他們的想法。

由宣布派員參選至今近一個月，民主黨暫時仍未取得三會提名。羅健熙稱沒法估計入閘機會，但上周獲選管會提供由三會委員組成的地區委員會界別選民名冊摘錄，內有委員全名及地址，該黨會郵寄聯絡委員爭取提名。對於建制派批評，羅回應稱不同派別對民主黨各有評價，將繼續盡力服務市民，並重申民主黨支持一國兩制，參選前亦有簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區。

民建聯：提名「不需額外請示」

近日建制報章及建制派連番開腔批評民主黨不符愛國者標準，其中民建聯昨日舉行傳媒茶敘介紹區選籌備工作，被多番問到會否提名民主派參選。民建聯立法會議員劉國勳不點名回應，指有派別一直攻擊區議會新制卻派人參選，質疑不是誠心擁護新制度，如果想將政治帶入區議會，「我們當然不會支持」。民建聯主席陳克勤表示將「聽其言、觀其行」，視乎有意參選者是否愛國者，又稱民建聯無要求該黨三會委員提名任何人，至於提名前會否尋求權威人士意見，他相信黨員對愛國者原則非常清楚，「不需要有額外請示任何人的動作」。

鄧家彪昨也在社交網站發文，批評民主黨不是愛國者，反問該黨有否批評2019年反修例運動破壞香港及一國兩制、有否正面評價《港區國安法》等。

另外，民協昨日宣布派出總幹事郭偉誠及屯門區議員周啟廉參選，分別出戰「老巢」深水埗及屯門。民協稱會積極向選民闡述政綱，冀透過參選倡議政策、改善民生。

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相關字詞﹕鄧家彪 羅健熙 民主黨 民建聯 區議會選舉

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