灣區熱搜：粵律師不感搶飯碗 「漸多案需港同行」

能與港律師「做大個餅」

吳成鋒在2016年認識ELLALAN張淑姬趙之威律師行創始人兼管理合伙人趙之威，「最開始是香港那邊需要我們協助，例如知識產權、合同、繼承等法律文件、流程、用字等，好像港人在廣州有遺產，後代需要繼承，涉及到兩地的手續辦理」。相對地，現在也有愈來愈多內地案件需要香港律師協助，「我比較多向他們諮詢婚姻、商事問題」。

趙之威和黃智敏兩名大灣區律師，現時於廣東健倫君律師事務所以專職律師身分提供法律服務。吳成鋒說，以前香港律師不能於內地執業，難免較不了解內地法律服務情况，手上有涉及兩地事務的個案時，找不到合適內地律師，導致很多案源不能流入內地。現在有大灣區律師這名銜，香港律師能做好兩地法律制度的中間人角色，協助更多內地企業「走出去」及把外資「引進來」，變相與內地律師一起「做大個餅」。

大公司信任 內地團隊受益

在吳成鋒看來，兩地律師的合作是互相信任、互惠互利的關係，「能夠互相提供各自領域的法律意見很重要，即使現在網絡很發達，但是在法律實踐方面，網絡是不能夠給到答案，一定需要諮詢有實踐經驗的律師」。同時，有大灣區律師「助陣」，客戶信任度更高，「海外客戶，特別是名牌公司對香港律師的信任，會因此延伸到我們的內地團隊，對我們律師行名聲很有幫助」。

為法院審案帶新思維

此外，大灣區律師能出庭，也能為法院審理帶來新視角，例如趙之威處理過很多香港及涉外商標事務，「他會帶一些新思維給法院審理案件，對於內地處理知識產權有一定幫助，特別大灣區這邊，願意聽取及重視香港律師對於知識產權方面的建議」，吳成鋒道。

廣東健倫君律師事務所律師霍倩欣也指出，與大灣區律師一起工作更加便利，「譬如涉及兩地法務，過往我可能需要花費時間精力找香港不同律師行諮詢、報價，若是有了大灣區律師，相同問題5分鐘內就得到解決，效率大增，對我和客戶都是好事」。