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港聞二

萬寧引入AI無接觸健康檢測

【明報專訊】常言道，預防勝於治療，隨着科技進步，愈來愈多基本健康數據已可透過簡單方便的自助檢測或無接觸檢測獲取。大型連鎖藥房萬寧引入本地初創公司的無接觸健康檢測技術，開始在部分分店提供健康檢測服務。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

萬寧總藥劑師趙國亮表示，萬寧一直在搜尋預防性質及非入侵式、使用方便、只需很小空間的健康檢查新科技。鰂魚涌太古坊分店有儀器可為顧客量度內臟脂肪指數，但因為需要脫去鞋襪、赤腳站在儀器上，有些OL會覺得未夠方便。

去年，該公司透過科技大學介紹，認識其畢業生創辦的公司PanopticAI，即對他的只需智能手機、平板電腦或個人電腦便可做無接觸健康檢測技術產生興趣，並迅速引入。最初幾個月，只在萬寧及怡和、牛奶公司等關聯公司內部使用，當作員工福利。之後開始B2B業務，為銀行、投資公司、保險公司和香港寬頻（1310）等多家企業員工提供上門檢測服務，而PanopticAI也派出員工到場協助。

免費提供服務 需預約

由9月份開始，萬寧已在7間面積較大及有藥劑師駐店的分店免費提供有關服務，該公司稱之為「AI健康掃描」。這項新服務只在其網頁和facebook上宣布，顧客亦需要事先致電分店預約。有顧客表示，連皮膚也毋須接觸，就能夠檢測出多項數據，很「神奇」。

輸入基本資料 望鏡頭30秒即可

現時，顧客輸入年齡、性別、身高、體重等幾項基本資料，然後對着平板電腦鏡頭約30秒，已可以提供壓力水平、呼吸率、血氧飽和度（SpO2）、面部皮膚年齡、心率、心率變異度SDNN值（心跳之間時間變化）、收縮壓、舒張壓，以及綜合健康分數等生理數據。

盼長遠有助銷售 強調不硬銷

若某些數據不是太理想，萬寧藥劑師或營養師會建議顧客改變飲食或運動等生活習慣。若改變生活習慣也不足夠，會建議他們服用保健品或維他命，例如，有些顧客壓力水平偏高，會建議補充維他命B雜。趙國亮強調，雖然萬寧相信這項免費健康檢測服務長遠會對銷售額有幫助，但絕不會硬銷。而且，顧客也很精明，不是聽到介紹就會即時購買，而是會在其他零售店格價後才決定。

現時萬寧在香港共有約300間分店，其中超過50間有藥劑師駐店。該公司希望在一年內，將「AI健康掃描」服務擴展到所有有藥劑師駐店的分店。至於萬寧在內地和澳門，以及關聯公司Guardian所在的新加坡，合共有逾260間分店。其中，內地和新加坡共有逾90間分店有藥劑師駐店，未來也有意擴展到兩地。尤其是新加坡Guardian，相信會比內地的萬寧更快推出「AI健康掃描」服務。

PanopticAI行政總裁黃君朗表示，這項技術下一步可以提供心臟病風險指標和心律不正風險指標這兩個新數據，檢測時間維持在30秒內。該公司已開始和本地某大學的關聯醫院合作研究，預算收集數據至少需要6個月。

趙國亮表示，萬寧對於將來再整合其他無接觸健康檢測技術，抱開放態度，但前提是要快、靚、正，設備體積小及適合大部分顧客使用。例如，現時外國有一種技術可以憑接受檢測者回答指定問題的聲調和字眼，評估其健康狀况，他們會密切留意。

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