十一黃金周內地客疫前八成 楊潤雄籲港人做好好客之道

內地客讚待客佳 交通方便

銅鑼灣有來港旅遊內地客稱讚本港待客服務及態度，深圳旅客莫先生稱即日「快閃」太平山頂及油尖旺，指香港交通方便，店舖多支援電子付款平台。。北京遊客馮先生稱首度訪港，認為港人十分熱情，不過曾因聽不懂廣東話要指手畫腳點餐。他說，若店員能說普通話會更佳，但店員「沒有露出不耐煩神情」。

楊潤雄昨出席有線節目《有理有得傾》，稱過去兩年整體旅客恢復約七成水平，今年十一黃金周恢復程度相若。他引述部分航空公司，運力至今年底回復至約七成，加上旅客出行習慣有少許改變等，預計需較多時間才能重新吸引旅客來港。

旅發局上月推出「香港夜饗樂」計劃，向旅客派發共100萬份的100元餐飲消費券。至於會否再派消費券，楊稱因應需要，可能會就鼓勵旅客消費再提供優惠。他稱留意到內地訪港旅客的旅遊模式有所轉變，從昔日購物為主改為現時深度遊，故消費形式有轉變，消費較高的受惠商舖亦可能轉到其他類別；而局方會做好本分，盡量提供更多旅遊景點或旅遊體驗予旅客，令他們更願意來港享受或欣賞獨特氛圍，並繼續在港消費。