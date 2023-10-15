港島區區選 自由黨推4人 藝人宋芝齡獲派出戰

自由黨4人名單中，無綫電視節目主持宋芝齡最為觸目，她現為自由黨灣仔支部主席，而早前主辦「立會好聲音」掀起風波的「藍星行動」，宋芝齡亦是該會的第一副主席；梁進及阮建中則為現任區議員，馮家亮於2019年區選落敗。民建聯和工聯會先後公布將派44人及25人參選區議會地區直選，並同於明天為名單拍板；立法會議員張欣宇所屬的香港新方向日前已公布5人參選名單，早前表示索取提名有難度的民主黨，今天會交代最新情况及進展。

區選改制後候選人須獲地區「三會」的成員提名，政府多次以個人資料屬私隱為由拒絕公開三會聯絡，指有意參選者可透過三會秘書處轉達取提名的要求。

麥美娟斥難取提名「偽命題」

民政及青年事務局長麥美娟接受《文匯報》訪問，再度批評有人自稱做了很久地區服務，「但就是不認識『三會』成員，我覺得有些匪夷所思」，又形容「攞嚟講」，稱「三會」委員會多數是學校校長、社福機構負責人、區內業主立案法團主席等，舉例若想聯絡某校長，「沒有他的電話號碼，就去學校找，究竟是否真的那麼難」？

麥美娟稱，有些人硬要說找不到「三會」提名，形容是「偽命題」，又質疑有關人等有既定機制不用，卻想要特權。

民主黨早前獲選舉管理委員會回覆稱，該黨能以曾參選政團的名義，查閱及抄錄新一屆區議會選舉「三會」選民名冊的摘錄，該黨主席羅健熙早前曾表示，能查閱摘錄比透過三會秘書處轉介的安排較合理。

（區議會選舉）