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次階段分流小巴過三隧50元 林世雄稱新收費合理

【明報專訊】三隧分流次階段「分時段收費」12月10日凌晨5時實施，運輸及物流局長林世雄昨在電台節目表示，相信方案有效分散隧道車流，並樂意公開首兩星期數據，同時每半年檢討成效。當日起所有隧道小巴全日劃一收費50元，較現時紅隧10元多而惹業界不滿，林世雄認為新收費合理，指隧道費用非是小巴業界用以選擇隧道的唯一標準。

林世雄昨出席港台《星期六問責》時，形容現時「633方案是中途方案」，不預期能改善交通。他提到，「633方案」實施後，紅隧車流減少；西隧車流增多；東隧則與之前相若，符合當局早前評估。林世雄期望12月實施的「644方案」除能做到三隧分流外，同時能做到時間分流。

林世雄預料，方案實施初期駕駛者毋須再停車付款，而且繁忙時間與一般時間的隧道收費差距大，故市民需要時間適應。林世雄笑言，市民要考慮「屋企食早餐」或者提早駕車到公司附近食早餐，如果使用西隧則「可以慳番40元，可以食到一個早餐」。

稱多走一兩轉車有助生意

對於小巴業界不滿隧道費加幅，林世雄稱明白公衆對加費敏感，但現時小巴10元隧道費是於1984年訂下；且以往西隧收費85元，故第二階段三條隧道劃一50元的幅度合理。他又表示，現時很多小巴都選擇使用西隧，證明小巴主要顧慮隧道是否塞車，相信小巴到時會因應交通調節路線；而繁忙時間交通順暢可令小巴「多走一、兩轉車」，亦會對其生意有幫助。

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