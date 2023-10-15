次階段分流小巴過三隧50元 林世雄稱新收費合理

林世雄昨出席港台《星期六問責》時，形容現時「633方案是中途方案」，不預期能改善交通。他提到，「633方案」實施後，紅隧車流減少；西隧車流增多；東隧則與之前相若，符合當局早前評估。林世雄期望12月實施的「644方案」除能做到三隧分流外，同時能做到時間分流。

林世雄預料，方案實施初期駕駛者毋須再停車付款，而且繁忙時間與一般時間的隧道收費差距大，故市民需要時間適應。林世雄笑言，市民要考慮「屋企食早餐」或者提早駕車到公司附近食早餐，如果使用西隧則「可以慳番40元，可以食到一個早餐」。

稱多走一兩轉車有助生意

對於小巴業界不滿隧道費加幅，林世雄稱明白公衆對加費敏感，但現時小巴10元隧道費是於1984年訂下；且以往西隧收費85元，故第二階段三條隧道劃一50元的幅度合理。他又表示，現時很多小巴都選擇使用西隧，證明小巴主要顧慮隧道是否塞車，相信小巴到時會因應交通調節路線；而繁忙時間交通順暢可令小巴「多走一、兩轉車」，亦會對其生意有幫助。