停駛做法汲11年前東鐵癱瘓教訓 林世雄：看有否空間改變 政府促港鐵研9號波下列車走全程

稱9號波出事難救被困者

張欣宇關注問題解決否

林世雄昨出席商台《政經星期六》時表示，現時港鐵露天路段會在9號或更高風球下停駛，源於2012年颱風「韋森特」襲港、東鐵線列車乘客受困事故，但指10年後港鐵有否空間根據現時情况改變，例如可否在9號風球下完成車程。

林舉例：駛到地底站方停服務

林世雄昨出席港台《星期六問責》時提到，會着港鐵從各方面探討，例如已開出列車能否駛至地底站才暫停服務。他認為現時適合再做評估，但强調需以乘客和員工的安全為依歸。據了解，港鐵對政府提出有關檢討持開放態度。港鐵昨回覆查詢時重申，公司不時檢討颱風期間的相關安排，亦會與政府及相關持份者討論就惡劣天氣下的列車服務。

按照港鐵現時規定，倘發出9號或更高警告信號，行駛露天路段的列車會駛至就近合適車站後始暫停服務；而按林世雄的說法，則至少駛至可轉乘的地底站。以東鐵線為例，若從落馬洲站出發，按林的說法便要駛至連接其他路線的九龍塘站，車程需38分鐘。

張欣宇表示，據其了解天文台一向會至少提早1小時通知港鐵何時改發9號風球，港鐵則提前制訂走完全段路程的班次；即使天文台已發9號風球，已開出露天列車不會即時停駛，會駛至原定車站。

張又提到，以往港鐵露天路段列車會在9、10號風球繼續行駛，但「韋森特」事故後發現以往「好搏」，9號風球下未能阻止樹木或其他物件吹入路軌，亦未能有效拯救被困者，行車風險相當高，故決定9號或更高風球下停駛露天段列車。

本身為港鐵資深車長的葵青區議員梁志成表示，9號風球下露天路段列車繼續行駛，是「前線人員一條紅線」。梁又說，9號風球下經常因塌樹導致設備和路軌受損。他亦提到，現時列車在發出9號風球前，都會盡快「入廠、埋站、去番地底站」，同時盡量走完全程。

天文台前台長林超英昨在社交平台發文，表示天文台已將全港氣象資料公開在網上，任何行業都可利用資料為其建立風險管理系統。林認為若要天文台在颱風襲港時「指點」鐵路何時停駛，則屬「越俎代庖」，是對鐵路專業的不尊重，亦是「粗糙和魯莽的想法」。他建議及早制訂用好天文台公開數據的風險管理系統，以支撐種種應對預案。

另外，林世雄前天會見傳媒時提出機管局和民航處會優化航班編配機制，考慮颱風下適時啓動機制，調節航班數量。他昨在港台《星期六問責》表示，風球下會盡量維持機場如常運作，如「一刀切」停飛航班，會對旅客影響更大。