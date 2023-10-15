明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

停駛做法汲11年前東鐵癱瘓教訓 林世雄：看有否空間改變 政府促港鐵研9號波下列車走全程

【明報專訊】上周日颱風「小犬」襲港，天文台當晚7時發出9號烈風或暴風風力增強信號，港鐵即時暫停包括機場快線等露天路段列車服務，1.6萬名旅客滯留機場。運輸及物流局長林世雄昨表示，會與港鐵商討在9號風球信號下的行車安排，包括在安全情况下讓正行駛的列車完成車程等，以減少乘客不便。曾任港鐵站務經理的立法會議員張欣宇表示，以往曾有列車在9號或更高信號下行駛，但如出事難以救助受困乘客和職員，認為如問題仍未有方法解決，放寬9號風球下行車「未必是負責任決定」。

稱9號波出事難救被困者

張欣宇關注問題解決否

林世雄昨出席商台《政經星期六》時表示，現時港鐵露天路段會在9號或更高風球下停駛，源於2012年颱風「韋森特」襲港、東鐵線列車乘客受困事故，但指10年後港鐵有否空間根據現時情况改變，例如可否在9號風球下完成車程。

林舉例：駛到地底站方停服務

林世雄昨出席港台《星期六問責》時提到，會着港鐵從各方面探討，例如已開出列車能否駛至地底站才暫停服務。他認為現時適合再做評估，但强調需以乘客和員工的安全為依歸。據了解，港鐵對政府提出有關檢討持開放態度。港鐵昨回覆查詢時重申，公司不時檢討颱風期間的相關安排，亦會與政府及相關持份者討論就惡劣天氣下的列車服務。

按照港鐵現時規定，倘發出9號或更高警告信號，行駛露天路段的列車會駛至就近合適車站後始暫停服務；而按林世雄的說法，則至少駛至可轉乘的地底站。以東鐵線為例，若從落馬洲站出發，按林的說法便要駛至連接其他路線的九龍塘站，車程需38分鐘。

張欣宇表示，據其了解天文台一向會至少提早1小時通知港鐵何時改發9號風球，港鐵則提前制訂走完全段路程的班次；即使天文台已發9號風球，已開出露天列車不會即時停駛，會駛至原定車站。

張又提到，以往港鐵露天路段列車會在9、10號風球繼續行駛，但「韋森特」事故後發現以往「好搏」，9號風球下未能阻止樹木或其他物件吹入路軌，亦未能有效拯救被困者，行車風險相當高，故決定9號或更高風球下停駛露天段列車。

本身為港鐵資深車長的葵青區議員梁志成表示，9號風球下露天路段列車繼續行駛，是「前線人員一條紅線」。梁又說，9號風球下經常因塌樹導致設備和路軌受損。他亦提到，現時列車在發出9號風球前，都會盡快「入廠、埋站、去番地底站」，同時盡量走完全程。

天文台前台長林超英昨在社交平台發文，表示天文台已將全港氣象資料公開在網上，任何行業都可利用資料為其建立風險管理系統。林認為若要天文台在颱風襲港時「指點」鐵路何時停駛，則屬「越俎代庖」，是對鐵路專業的不尊重，亦是「粗糙和魯莽的想法」。他建議及早制訂用好天文台公開數據的風險管理系統，以支撐種種應對預案。

另外，林世雄前天會見傳媒時提出機管局和民航處會優化航班編配機制，考慮颱風下適時啓動機制，調節航班數量。他昨在港台《星期六問責》表示，風球下會盡量維持機場如常運作，如「一刀切」停飛航班，會對旅客影響更大。

上 / 下一篇新聞