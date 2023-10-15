港將凱旋未停步 「期望更大舞台」

奪金「好似全港慶祝」

林新棟及王瑋駿為港隊於本屆亞運奪得首面金牌，林表示，亞運原於去年舉行，因疫情順延至今年，「向好處看是多一年時間準備」，惟需要「辛苦多一年」，故獲獎時非常激動。他說，運動員「當然想更多人關注自己的項目」，奪金後在手機上看到消息流傳，「好似全港一齊慶祝」，尤其是市民於機場接機一幕，更令他感受到「凱旋回歸」的感覺。他又說，近兩年已證明隊伍於亞洲是頂尖的，期望在更大的舞台表現。王瑋駿則表示，明年為「奧運年」，現已有兩大目標，一為明年5月在瑞士舉行的奧運資格賽，另一目標為9月在加拿大世界賽上挑戰最佳名次。

橋牌男子團體賽金牌得主黎偉傑及橋牌女子團體賽摘銅的顧可容均期望，日後可突破世界排名前8位；橋牌男子團體賽金牌得主何煒霖則期望，可多與歐美橋牌強隊切磋。

棋手：驚悉奪銅爆哭

港隊於象棋混合團體賽奪銅，成員之一林嘉欣表示，奪銅一刻「反應唔到」，因銅牌賽一度與對手打平，需要加賽，當時隱約聽到隊友有勝有負的消息，惟不知自己的對弈是決勝局，故當勝出棋局後單純認為比賽完結，至聽到領隊及隊友歡呼才「如夢初醒」，瞬間痛哭。出戰男子象棋個人賽的隊友鄭彥隆補充，賽前觀察到參與團體賽的隊友身體不適，甚至出賽前一夜仍然發燒，惟本港代表隊每輪比賽都需要出戰，故只好帶病上陣。