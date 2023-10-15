楊潤雄：擬一兩具潛質運動灑資源 被問佳績選手「加薪」 稱有既定機制處理

【明報專訊】港隊於今屆杭州亞運共獲53面獎牌，總數為歷來之冠。以往有運動員認為取得獎牌才獲政府投放資源，文體旅局長楊潤雄昨解釋，分配任何公共資源均需制度；又透露最近正探討以試行模式，向一至兩個項目投入更多資源，「免卻他們雖然未有成績，但將來可能會發展得好的項目」。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德稱局方應考慮試行資助的項目是否多人參與、社會有否足夠運動員，以選拔精英運動員培訓。
杭州亞運上周日（8日）閉幕，政府昨午為港隊代表團舉行返港歡迎儀式，是次代表團派出660名運動員參戰40個項目，獎牌榜排名第12。特首李家超致辭時祝賀各運動員取得佳績，稱是次代表團有不少「00後」的年輕運動員，很多更是首次參賽便獲獎，反映本港精英運動員整體「梯隊」發展良好，政府大力投放資源推動體育發展「方向正確」。
李家超：體育開支5年增四成
精英基金4年增24%
部分較「冷門」運動的獲獎運動員認為，所屬項目未獲足夠資源，其中橋牌男子團體賽金牌得主黎偉傑說，2018年雅加達亞運獲獎後資助較多，惟日後成績不達標或下屆亞運不再舉辦此項目，資助便受影響，「看不到將來」。象棋混合團體賽銅牌得主馮家俊說，該項目培訓及宣傳均無足夠資源，隊友鄭彥隆則說象棋並非體院項目，故出外比賽需自費。
李家超與楊潤雄多次提到，今年度投放體育發展的總預算開支近74億元，較5年前增逾四成。翻查立法會文件，該筆開支包括精英運動員發展基金、文體旅局及康文署的康樂及體育預算等。作為體院主要收入來源的「精英運動員發展基金」，2022/23年度獲政府撥款7.37億元，較2018/19年度增24%；以同一個財政年度計算，文體旅局及康文署相關預算分別增88%及34%。按《財政預算案》資料，文體旅局預算用作制訂發展體育政策、監督精英運動員發展基金等；而康文署預算用作發展和管理康體設施、資助體育總會等。
楊：與業界商討挑選準則
楊潤雄昨在有線新聞《有理有得傾》提到，坊間形容體育發展猶如「雞和雞蛋」問題，過去康文署有就不同運動提供資助或支援，即使是精英運動項目亦非只看獎牌，亦會計算國際賽事成績。他說局方正嘗試發掘一至兩個「適合香港」或「只要提供更多資源便有機會取得佳績」的項目投入更多資源，至於採用什麼方法挑選，則仍需與業界討論。被問及會否為取得佳績的運動員「加薪」，楊稱現有既定機制處理，「不會有這方面發展」。
雷雄德倡先試少硬件項目
對於揀選項目準則，雷雄德舉例，可包括不需要太多硬件設施培訓，例如街舞等只需訓練場地的項目，較適合納入短期試行，否則大型體育設施一般需要建設多年。他說局方亦要考慮相關項目的體育總會，在運動員選拔及資源分配有否高透明度，否則或重蹈過往因管理不善，有損運動員發展的情况。
立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜認為，當局應就有發展潛質項目投放更多資源，舉例跳繩港隊在世界錦標賽創造多項世界紀錄及奪得多面獎牌，無理由部分運動員仍需自費參賽。鄭泳舜提到2018年起推出「隊際運動項目五年發展計劃」接近尾聲，局方可評估相關項目發展成效，作為納入試行計劃的考慮。
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