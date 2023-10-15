楊潤雄：擬一兩具潛質運動灑資源 被問佳績選手「加薪」 稱有既定機制處理

杭州亞運上周日（8日）閉幕，政府昨午為港隊代表團舉行返港歡迎儀式，是次代表團派出660名運動員參戰40個項目，獎牌榜排名第12。特首李家超致辭時祝賀各運動員取得佳績，稱是次代表團有不少「00後」的年輕運動員，很多更是首次參賽便獲獎，反映本港精英運動員整體「梯隊」發展良好，政府大力投放資源推動體育發展「方向正確」。

李家超：體育開支5年增四成

精英基金4年增24%

部分較「冷門」運動的獲獎運動員認為，所屬項目未獲足夠資源，其中橋牌男子團體賽金牌得主黎偉傑說，2018年雅加達亞運獲獎後資助較多，惟日後成績不達標或下屆亞運不再舉辦此項目，資助便受影響，「看不到將來」。象棋混合團體賽銅牌得主馮家俊說，該項目培訓及宣傳均無足夠資源，隊友鄭彥隆則說象棋並非體院項目，故出外比賽需自費。

李家超與楊潤雄多次提到，今年度投放體育發展的總預算開支近74億元，較5年前增逾四成。翻查立法會文件，該筆開支包括精英運動員發展基金、文體旅局及康文署的康樂及體育預算等。作為體院主要收入來源的「精英運動員發展基金」，2022/23年度獲政府撥款7.37億元，較2018/19年度增24%；以同一個財政年度計算，文體旅局及康文署相關預算分別增88%及34%。按《財政預算案》資料，文體旅局預算用作制訂發展體育政策、監督精英運動員發展基金等；而康文署預算用作發展和管理康體設施、資助體育總會等。

楊：與業界商討挑選準則

楊潤雄昨在有線新聞《有理有得傾》提到，坊間形容體育發展猶如「雞和雞蛋」問題，過去康文署有就不同運動提供資助或支援，即使是精英運動項目亦非只看獎牌，亦會計算國際賽事成績。他說局方正嘗試發掘一至兩個「適合香港」或「只要提供更多資源便有機會取得佳績」的項目投入更多資源，至於採用什麼方法挑選，則仍需與業界討論。被問及會否為取得佳績的運動員「加薪」，楊稱現有既定機制處理，「不會有這方面發展」。

雷雄德倡先試少硬件項目

對於揀選項目準則，雷雄德舉例，可包括不需要太多硬件設施培訓，例如街舞等只需訓練場地的項目，較適合納入短期試行，否則大型體育設施一般需要建設多年。他說局方亦要考慮相關項目的體育總會，在運動員選拔及資源分配有否高透明度，否則或重蹈過往因管理不善，有損運動員發展的情况。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜認為，當局應就有發展潛質項目投放更多資源，舉例跳繩港隊在世界錦標賽創造多項世界紀錄及奪得多面獎牌，無理由部分運動員仍需自費參賽。鄭泳舜提到2018年起推出「隊際運動項目五年發展計劃」接近尾聲，局方可評估相關項目發展成效，作為納入試行計劃的考慮。

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