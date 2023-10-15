明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

與業界商修密閉空間守則 孫玉菡：用好科技手段

【明報專訊】上月兩名工人進入密閉空間工作時疑吸入沼氣身亡，翌日始被發現。勞工處一份與密閉空間有關的工作守則自2000年起無更新。勞工及福利局長孫玉菡昨表示正與業界溝通，如有需要，擬修改該工作守則，並稱要「用好科技手段」提升密閉空間工作安全。有工程師建議可於大型密閉空間安裝閉路電視、永久空氣檢測系統及門鎖警報系統等。

12日查190密封式地盤 發88書面警告

上述意外後，勞工處巡查全港密封式工作地盤，12日內共巡查190個，發出88份書面警告及1份敦促改善通知書。孫玉菡稱巡查取得不錯進展，又透露正與業界溝通，如有需要，打算修改《密閉空間工作的安全與健康》工作守則，當中一個可行方向是「用好科技手段」確保及提升密閉空間安全，若有最新方案，將適時公布。

另外，油麻地上周有電工從4米高棚架墮斃，承建商精進建築3年半內4宗工業意外釀6死，孫玉菡說高度關注工業意外，尤其是致命意外，當局會嚴肅調查每宗個案，若發現有企業或個人要負責，會循法追究。他說《職安健條例》經修訂後罰則大幅增加，希望加強阻嚇，強調需多管齊下，配合宣傳、巡查和教育等方面，提升工業安全意識。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，長遠仍希望勞工處考慮承辦商凡有密閉空間工程都須上報，「就算勞工處不夠人手巡查，放出消息也能提高承辦商警覺」。她亦擔憂小型承辦商未必能負擔購買科技產品費用，建議政府資助。

工程師倡裝閉路電視空氣檢測門鎖警報

香港工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明稱，針對大型密閉空間，建議可安裝閉路電視、永久空氣檢測系統、門鎖警報系統，以及為作業工人配備智能手表，實時監測位置及身體狀態。他說，發展局近年推動「安全智慧工地」系統，透過建造業創新及科技基金資助承建商購買安全產品，包括緊急警報、監測系統等。

孫玉菡昨出席2023精神健康月活動時稱，上月啟用的24小時照顧者支援專線，截至昨午接獲約2400個來電，主要涉及尋求支援及情緒輔導；專線讓相關社工可通過電話向有需要的照顧者作情緒輔導，並提供進一步支援及轉介服務，呼籲有需要尋求暫託或外展服務的人致電。

相關字詞﹕照顧者支援專線 密閉空間 孫玉菡

上 / 下一篇新聞