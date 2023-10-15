與業界商修密閉空間守則 孫玉菡：用好科技手段

12日查190密封式地盤 發88書面警告

上述意外後，勞工處巡查全港密封式工作地盤，12日內共巡查190個，發出88份書面警告及1份敦促改善通知書。孫玉菡稱巡查取得不錯進展，又透露正與業界溝通，如有需要，打算修改《密閉空間工作的安全與健康》工作守則，當中一個可行方向是「用好科技手段」確保及提升密閉空間安全，若有最新方案，將適時公布。

另外，油麻地上周有電工從4米高棚架墮斃，承建商精進建築3年半內4宗工業意外釀6死，孫玉菡說高度關注工業意外，尤其是致命意外，當局會嚴肅調查每宗個案，若發現有企業或個人要負責，會循法追究。他說《職安健條例》經修訂後罰則大幅增加，希望加強阻嚇，強調需多管齊下，配合宣傳、巡查和教育等方面，提升工業安全意識。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，長遠仍希望勞工處考慮承辦商凡有密閉空間工程都須上報，「就算勞工處不夠人手巡查，放出消息也能提高承辦商警覺」。她亦擔憂小型承辦商未必能負擔購買科技產品費用，建議政府資助。

工程師倡裝閉路電視空氣檢測門鎖警報

香港工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明稱，針對大型密閉空間，建議可安裝閉路電視、永久空氣檢測系統、門鎖警報系統，以及為作業工人配備智能手表，實時監測位置及身體狀態。他說，發展局近年推動「安全智慧工地」系統，透過建造業創新及科技基金資助承建商購買安全產品，包括緊急警報、監測系統等。

孫玉菡昨出席2023精神健康月活動時稱，上月啟用的24小時照顧者支援專線，截至昨午接獲約2400個來電，主要涉及尋求支援及情緒輔導；專線讓相關社工可通過電話向有需要的照顧者作情緒輔導，並提供進一步支援及轉介服務，呼籲有需要尋求暫託或外展服務的人致電。