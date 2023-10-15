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流感潮未止 私院一牀難求 下月新冠高峰殺到 醫生憂迫爆惡化

【明報專訊】疫後首個夏季流感季節持續近兩個月未止，死亡人數比2017年同由甲型H3病毒引發的夏季流感潮更多（見圖）。中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌預計，下月或有另一波新冠高峰，且冬季流感高峰期料緊接其後，呼籲高危群組同時接種新冠及流感疫苗。流感潮下公私醫院均迫爆，本報昨致電6家私院，均獲回覆內科及兒科病牀已滿，有醫院稱內科病房至少到本月底才有位。有醫生稱近日有病人要先在頭等房留醫等候普通病牀，料下月新冠高峰期情况更差。

許樹昌昨在商台《政經星期六》引述衛生署數據，指過去的10月1日至10月7日一周（第40周）內，署方呼吸道樣本中流感個案佔比較新冠病毒高，約13.3%為流感陽性，約10.6%新冠陽性；過去7天污水監測新冠病毒含量每公升36萬拷貝，較5月高峰時的100萬低，另近期日均80至120名病人因新冠入院，嚴重個案少於20宗，反映新冠疫情平穩。

同為H3 流感死亡較2017多

許說，相對於新冠，流感個案「多咗」，第40周錄得37宗成人嚴重個案，當中21人死亡，不足一半有打針。他形容現時打流感針重要，因市民過去3年多未接觸過流感病毒，若突然感染或更辛苦。翻查資料，本港今年初冬季流感季節錄得172宗成人死亡個案，較過去數年低，但今年夏季流感首7周錄得129宗死亡個案，較2017年84宗高。

本報昨以顧客身分致電6間私家醫院查詢內科及兒科病牀入住率，職員均稱已爆滿。一家九龍區私家醫院員工向本報稱，內科病房至少到10月底才有位，兒科病房近日每日爆滿，曾一日有30名兒童等候入院。

6私院內科兒科爆滿

老人科專科醫生佘達明稱，近日需為病人預訂每晚索價數千元的頭等內科病房才有位，有病人需在頭等房留醫4日才可轉到收費較低的次等病房，病房人手不足也影響病牀供應。他預料下月新冠高峰期情况更差，相信連帶因心臟病等其他疾病而需住院的病人也受影響，料今次私院自身牀位供應緊張，未能協助紓緩公院壓力。

醫管局回覆，截至前日急症醫院內科病牀整體住用率約97%，兒科病牀則約86%，分別較前一周（6日）的102%及99%低。

發言人表示正密切監察情况，會調動額外人手、病牀及資源，確保公立醫院有足夠能力提供適切服務。

相關字詞﹕私家醫院 流感 新冠病毒 新冠疫情 許樹昌

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