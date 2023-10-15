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貓頸綁繩掛屍 警列虐畜 繫海邊樹上 鄰近寵物公園

【明報專訊】北角碼頭旁的海濱花園昨有一具貓屍被人以尼龍繩吊掛樹上，警方接報到場調查，將案件列殘酷對待動物，暫無人被捕。

現場為北角碼頭旁一棵海邊大榕樹，附近為寵物公園。昨午1時許，海濱公園保安員發現有貓屍掛在一棵延伸至海面的榕樹樹幹上，疑曾被人虐待，於是報警。該隻約5歲雄性白色灰紋貓頸部被人繫上藍色尼龍繩，貓頸彎曲，全身僵硬，距海面約3米高。警方接報到場證實貓已死亡，先以黑色膠袋將貓屍遮蓋，再將貓解下放回地面，放進黑色膠袋。

警員向公園職員了解，經初步調查，案件列作殘酷對待動物，交由東區警區刑事調查隊第一隊跟進。貓屍交愛護動物協會處理，稍後會送到漁護署解剖驗屍。

提修例逾3年無下文 動保組織促落實

上屆政府曾提出修訂《防止殘酷對待動物條例》，NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，有關建議已提出將近3至4年，無論是動物團體或市民大眾均表示支持，「完全沒有爭議，不明白為何等這麼久」，質疑政府不重視相關議題。他嘆說，已經不是第一次有動物屍體被吊掛樹上，形容一直重複發生，顯示香港保護動物意識有多薄弱，建議特首李家超在新一份《施政報告》落實更多動物保護政策。

本地動物保護組織「毛守救援」昨在社交媒體發文，表示對虐殺動物行為感非常憤怒，促請執法部門盡快緝兇。毛守義工Kent促請政府盡快修例及推出動物福利法，後者主人或照顧者均會受到法例監管。

相關字詞﹕殘酷對待動物 海濱花園 北角

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