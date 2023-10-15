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英文科口試未來兩屆不轉網考

【明報專訊】考評局正研究中學文憑試（DSE）英文科口試轉網上進行，未有實施時間表。考評局評核發展主管蔡筱坤昨在DSE網上資訊講座表明，2024及2025年DSE均不會將口試轉為網上，局方留意到其他國際考試有轉在網上舉行的趨勢，會繼續做可行研究及延續工作。

蔡筱坤回答考生問題時表示，未來兩屆DSE英文科口試均不會轉網上，考評局暫未有時間表決定該卷何時轉。DSE英文科設4卷，說話卷（口試）佔全科10%，考生須參與小組討論和個人短講。

考慮人手行政國際趨勢

蔡筱坤稱，考評局2019年起首次做先導可行研究，啟動探討DSE英文口試安排。她解釋，當年發現不少國際考試由面對面轉為線上，包括TOEFL（托福）、新加坡部分考試，以至本港個別大學的考試。她說，考評局續在2021年做第二次可行研究，獲參與研究的師生提供意見，「有些地方可能與面對面考核不同，但非完全不可行，有些主考員覺得很順利」。

蔡筱坤續說，現時DSE英文科口試需借用很多學校場地，動用數百名主考員，他們要課餘時間於黃昏趕赴試場，「所以不停考慮到各個因素，探討網上進行（DSE英文科口試）會是怎樣呢？會否（有助）貼近國際趨勢和將行政工作減省和精簡呢？」

公社科達標示例將上載

另外，取代通識教育科的公民與社會發展科明年首設DSE筆試，成績只分為「達標」或「未達標」。蔡筱坤稱，該科首屆考完後，專家小組將整理考生答卷、等級描述和其他資料，再將考獲「達標」等級的考生示例上載考評局網頁供參考。

相關字詞﹕通識教育科 公民與社會發展科 口試 英文科

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