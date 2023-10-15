復育濕地 近危豆娘重棲 清淤引河種紅樹 荒地變泥灘

明報記者 馬耀森

發展商新地早年向城規會申請發展Park Yoho（峻巒）項目，2010年獲有條件批准，新地需在地盤以北的荒廢農地興建濕地公園作為生態補償。佔地逾5公頃的荒廢農地進行多項工程後，包括重新挖通淤塞渠道、引入錦田河水及種植蘆葦等，重新成為濕地，錄得逾百種生物棲息，例如雀鳥、蜻蜓、蝴蝶及爬蟲類生物等，當中包括「近危」級別的廣瀨妹蟌。

廣瀨妹蟌在香港罕見，全球來說也屬近危物種。牠是一種體型非常細小的豆娘，在鹹淡水交界的生境出沒，能適應鹽分高的環境，其合胸背面有兩對蘋果綠色的斑點，常棲近地面細小植物的枝葉上。土拓署2021年《貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究—可行性研究》亦指出，廣瀨妹蟌具重要保育價值。

邀住戶育紅樹苗 復移濕地

為增加沙埔濕地的生物多樣，香港濕地保育協會2021年於沙埔濕地推行「紅樹種植保育計劃」，種植紅樹，營造泥灘生境，為不同生物提供棲息及覓食的地方。協會保育及教育總監蘇安敏表示，植樹計劃挑選兩種本地紅樹，包括俗稱「水筆仔」的秋茄樹，以及木欖，又安排屋苑居民在家培育紅樹苗，為期3個月，讓紅樹生長至約30厘米，然後移植於佔地約1500平方米的紅樹林區，當中生長速度較快的秋茄樹約一年可生長至約一米高，存活率達九成，亦「捱過」過去3年雨季包括黑雨及10號風球。協會稱，動員社區力量讓屋苑居民參與濕地的保育工作，可透過親身實踐，提高居民保育意識。

吸彈塗魚招潮蟹 廣瀨妹蟌棲紅樹

蘇安敏稱，沙埔濕地發展住宅項目前為荒廢農地，錄得廣瀨妹蟌，故復修濕地計劃主要種植蘆葦，希望吸引廣瀨妹蟌棲息。但後來濕地蘆葦快速生長，為避免生境過於單一，協會決定闢地種植本地紅樹，成功令泥灘生物進駐濕地，包括彈塗魚及招潮蟹等，另更發現廣瀨妹蟌在紅樹棲息，顯示該種豆娘不局限於蘆葦牀出沒。

稱生態價值關管理 倡北都早籌

協會稱，在沙埔濕地種植紅樹的經驗顯示，濕地生境極為複雜，生態價值與管理方式有密切關係，政府日後在北部都會區成立濕地保育公園，會透過主動保育模式增加生物多樣，協會認為若要發揮濕地最大效益，應及早規劃長遠管理方案，以及做更多科研，蒐集更多數據，令荒廢魚塘和農田恢復水鳥覓食和棲息地功能。

參與種植紅樹計劃的Park Yoho住戶張家威表示，計劃除讓女兒認識濕地生物及生態系統，亦可反思「如果無咗濕地，只得高樓大廈及玻璃幕牆，濕地的生物都會消失，冬季候鳥來港亦無得停留喺香港」。他又說女兒親手將種了3個月的紅樹苗移植到泥灘，其間跌在泥灘上，全身沾滿濕泥但沒抱怨，只緊張看着手裏紅樹苗沒被壓壞，最後順利種在泥灘，認為是難得經驗。

（城市保育）