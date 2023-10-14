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【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起

【明報專訊】歷時7年興建嘅全球首個「魔雪奇緣世界」主題園區，11月20號喺香港迪士尼樂園正式開幕，除咗新增兩個機動遊戲，仲可以同電影主角Elsa同Anna見面，園區內嘅阿德爾王國仲會呈現電影入面部分場景。香港迪士尼樂園酒店就推出皇室版《魔雪奇緣》主題套房，一晚住宿連尋寶遊戲、主題下午茶、部分遊樂設施優先入場等，價格10,039元起；唔過夜亦可喺星空下野餐，喺酒店草坪嘅指定營地觀看約兩小時迪士尼電影，仲有個魔雪奇緣世界主題野餐籃，野餐時間係晚上7點至9點，兩位收620元。

付$199可提早一個鐘入場

園區內亦有主題餐廳、甜品店同美食站，其中阿德爾港畔餐廳有4款主食，賣198元至238元，Emily試過「掌櫃秘製羊膝」，味道唔錯。另外，如果怕排長龍，樂園新推出每位199元嘅「提早入園證」，可以喺樂園正式開放前最多一個鐘入場，但費用未包樂園入場門票。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣話，由設計到興建園區花咗7年時間，其間因疫情令物流等受阻，但無停過興建，至於興建費係幾多就無透露。

魔雪奇緣世界以迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen）為藍本，呈現電影中嘅阿德爾城堡、友誼噴泉、冰雪皇宮等場景，兩個新增嘅機動遊戲包括「魔雪奇幻之旅」，遊客可坐喺木船駛入電影中嘅場景；另一「雪嶺滑雪橇」就可飽覽園區及大嶼山景色。

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