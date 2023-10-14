【Emily】疫下工程無凍結 歷時7年面世 魔雪奇緣新區 酒店套票$10039起

付$199可提早一個鐘入場

園區內亦有主題餐廳、甜品店同美食站，其中阿德爾港畔餐廳有4款主食，賣198元至238元，Emily試過「掌櫃秘製羊膝」，味道唔錯。另外，如果怕排長龍，樂園新推出每位199元嘅「提早入園證」，可以喺樂園正式開放前最多一個鐘入場，但費用未包樂園入場門票。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）高級監製焦雅欣話，由設計到興建園區花咗7年時間，其間因疫情令物流等受阻，但無停過興建，至於興建費係幾多就無透露。

魔雪奇緣世界以迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen）為藍本，呈現電影中嘅阿德爾城堡、友誼噴泉、冰雪皇宮等場景，兩個新增嘅機動遊戲包括「魔雪奇幻之旅」，遊客可坐喺木船駛入電影中嘅場景；另一「雪嶺滑雪橇」就可飽覽園區及大嶼山景色。